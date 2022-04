Xanguito: «Estamos eufóricos ante el primer concierto sin mascarillas»

Xanguito es uno de los grupos con más pegada en la escena mallorquina. Lo lidera Joan Muntaner, un músico que se formó en la calle y en los hoteles y que conquistó al público infantil con los Pirates Pirats. Este sábado presentan en directo en Es Gremi su nuevo trabajo, Eufòria.

El de Xanguito será uno de los primeros conciertos en sala (en Es Gremi) en el que no será obligatorio la mascarilla.

Sí. La gente ya podrá estar de pie y sin mascarilla, y eso nos dará más libertad a todos. Se podrá bailar, el público se podrá juntar con quien quiera, beber en la barra y no sentados… una vuelta a la antigua normalidad. Una fiesta en la que presentaremos nuestro nuevo disco y el explosivo espectáculo que ofreceremos a lo largo de este año. Será lo más potente que hemos hecho desde que se creó Xanguito.

¿Llegan rodados a este concierto, tras dos años pandémicos, sin casi actuaciones?

Llegamos eufóricos por recuperar esa parte festiva que siempre nos ha caracterizado. En el último concierto que dimos, en el Teatre Principal de Palma, la gente ya terminó de pie. En Gremi el concierto será potente desde el inicio, como también lo será el siguiente, el 7 de mayo en Menorca, una isla a la que le tenemos mucho cariño y donde siempre recibimos un excelente acogida. Todos los años, una o dos veces tenemos que actuar en Menorca.

¿Cuáles son las claves de un disco como Eufòria?

Las ganas de seguir adelante. Todas las canciones son motivacionales y hablan sobre el regreso de la libertad tras las trabas y muros que hemos tenido que superar. No es fácil salir del pozo en el que estábamos metidos. No todo en el disco es luz y felicidad, aunque el mensaje final es positivo y tratamos de hacer feliz a la gente.

¿Qué lección extrae de la pandemia?

Saber valorar otras cosas en la vida. Así como antes pensaba más en ganarme la vida con el trabajo, en el dinero, las preferencias ahora son diferentes, quizá más emocionales. Lo que sobre todo me interesa ahora es ser feliz y no caer en el estrés. La de la pandemia ha sido para mí —y también para muchos músicos— una época muy dura, sinceramente, porque no encontraba trabajo.

¿Cómo logró levantar, armar un disco como Eufòria?

No fue fácil, porque no se podía ensayar, cambiamos de local hasta tres veces y pasaron otras mil cosas todas relacionadas con el coronavirus, el estado emocional de la gente, la economía... Fue complicado. Al final optamos por montarme yo un estudio en casa, en mi habitación, y ahí hacer el grueso del disco.

¿Qué le interesa a Xanguito de la electrónica?

En la electrónica he encontrado un mundo absolutamente nuevo. Creo que en la música hay que abrirse a todo e igual que un día me abrí a la rumba y a la música acústica, esta vez me he querido abrir a la electrónica. Ya lo probé con el anterior disco, Milions d’estrelles (2020), donde pusimos algunas pinceladas de electrónica, y ahí descubrí un mundo, sin límites, donde puedes pasarte horas y horas buscando un solo sonido.

¿Cuál es la ligazón de los tres discos de Xanguito: Beix, Milions d’estrelles y Eufòria?

Lo que los une es nuestro sonido, que siempre parte de una base acústica para crear un mundo de sonidos en el que entran todo tipo de fusiones musicales, como la electrónica o la música balcánica. Xanguito ha ido evolucionando, hasta dar con un sonido más puro, con este Eufòria, marcado por el pop, folk y electrónica. Hacía tiempo que llevábamos buscándolo.

Los dos primeros trabajos consiguieron los elogios tanto de la crítica como del público, obteniendo importantes premios, como de Enderrock. ¿Se esperaba esa respuesta?

Sí que me sorprendí con el primer disco, muchísimo, porque veía que la música en catalán era difícil de mover en Mallorca. Aquella respuesta me permitió ganar en emoción e ilusión, y así hasta el día de hoy. No me quejo, siempre se nos ha tratado muy bien. Vemos que se nos escucha, que la gente usa nuestras canciones para su día a día, y que van encontrando detalles en los temas a medida que se entregan a ellos. Queremos hacer canciones que perduren en el tiempo.