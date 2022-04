Palma Dansa acoge compañías internacionales por primera vez

Palma Dansa acogerá este año a compañías internacionales por primera vez gracias al circuito creado con Tanzfestival Bielefeld, que traerá a Mallorca la pieza que inaugura oficialmente el festival, The Cloak. Por su parte, Alemania contará con la compañía isleña Baal, un intercambio que tiene la intención de «ir creciendo y crear más conexiones entre festivales», como se hizo la semana pasada en el reconocido Dansa València, donde se representó la obra de Eulàlia Bergadà Very very slightly y las de otras dos compañías. A cambio, con esta nueva red, en Palma se representará la pieza Santa Cultura, tal como explicó este miércoles la directora general del área en el Ayuntamiento, Tina Codina. El tercer festival que se suma a la iniciativa es Sismògraf (Olot), aunque «con un proyecto a largo plazo previsto para la próxima edición», añadió.

El festival de Ciutat empezará el 29 de abril, el Día Internacional de la Danza, con la lectura de un manifiesto a cargo de la bailarina Maya Triay, y se prolongará hasta el 8 de mayo. Durante estos días habrá 16 espectáculos de danza y tres talleres, todo englobado en tres ejes principales: el momento presente, el ritmo y espacio y las identidades. La programación ha sido elaborada conjuntamente con la Associació Profesional de Dansa de Balears. En su nombre, Gaspar Morey explicó que esta disciplina artística «ha dejado las líneas y formas para convertirse en un lenguaje reivindicativo y abierto a la interpretación personal» en el que se pueden ver obras «tiernas, violentas, que hacen reflexionar... y sobre todo diversas». Algunas son las que llenarán de danza el Teatre Principal, el Xesc Forteza, el Teatre Sans, el Mar i Terra, el castillo de Bellver, el de Sant Carles, la plaza Major y la del Mercat, así como la Esadib para los talleres y el Teatre del Mar. En este se pondrá el broche a la jornada que se celebrará el 7 de mayo en diferentes lugares al aire libre del Molinar, como el Born y la zona deportiva, que culminará con el espectáculo Comfort Zone. Tal como destacó el concejal de Cultura, Antoni Noguera, Palma Dansa es un buen ejemplo del «ecosistema colaborativo entre los diferentes espacios e instituciones, no solo a nivel municipal, sino para toda la ciudad», uno de los objetivos de su área. Las obras que se podrán ver en el festival son: Dance is my heroine, de Cristina Gómez (día 29); The Cloak, de Tchekpo Dance y Elisabeth Masé (30); Am I what?, de Elvi Balboa (día 1); Súper Frau, de Baal (4); Mucha Muchacha, de la compañía del mismo nombre (4); Santa Cultura, de La Siamesa (5); Esberlar, de Atapeïda (6); Hidden, de Lali Ayguadé (6); Alive, de La Sala (7); Goosebumps, de La Unaiuna (7); Hito, de Chey Jurado & Akira Yoshida (7); Comfort Zone, de Silke Z (7); El no-drama de la ruptura amb na Joana, de Bleda Insípida; Mímesis y Disonancias, de Zig Zag Danza; e Igra, de Kor'sia, estas últimas representaciones el día 8.