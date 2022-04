La gala solidaria SOM que se celebró ayer en el Palau de Congressos de Palma y que destinará lo recaudado a beneficio de Unicef, con el fin de ayudar a los niños ucranianos, reunió a unas 500 personas. El público aplaudió todas las actuaciones, se emocionó con el mensaje de las mismas y disfrutó con un espectáculo de dos horas que aunó música, humor y magia. En total se recaudaron 6.400 euros.

Siete voces, las del grupo Cap pela, abrieron una velada que empezó con un «¡no a la guerra!» y la interpretación de dos sentidos temas: una canción tradicional ucraniana que apuesta por la libertad y Let the sunshine in, con la que quisieron marcar un camino «de esperanza» y «alumbrar» en estos tiempos de oscuridad. Los espectadores respondieron y siguieron su actuación con palmas.

Uno de los aciertos de la gala, que fue presentada por Beatriz Díez Mayans y David Ordines, fue programar a una cantautora de Menorca, porque no es habitual tener a menorquines en Mallorca sobre un escenario. Armada con su guitarra, entonó Per si un cas se t’ha olvidat y Poesia. Gustó, como también lo hicieron los Glossadors de Mallorca y la pareja formada por Damià Timoner y Martí Llabrés, que se adentraron en el repertorio del añorado Toni Morlà y recordaron la época en la que los mallorquines eran quienes emigraban (con El Tio Toni).

Si Jaume Fuster puso el monólogo, Jaume Anglada entregó el corazón, con Cridaré el teu nom, El momento y el Himno a la alegría. «Los músicos siempre somos los peones en cualquier guerra», confesó en los camerinos a este diario al ser preguntado por qué otros gremios no se suman a este tipo de iniciativas solidarias.

Con Xavi Canyelles llegaron las risas. Imposible no desternillarse con sus imitaciones del youtuber Miquel Montoro, Tomeu Penya, Iker Jiménez o las de dos autoridades que estuvieron presentes, Francina Armengol y José Hila.

«A Putin le haría desaparecer pero es pueril pensar que desapareciendo una sola persona se eliminarán todos los males del mundo», señaló el Màgic Cloquell.

El Grup Horabaixa, Antón Cortés, Rosa de Lima, Agustín ‘El Casta’, Anegats y Núria Fergó, que cantó arropada por unos mariachis, también brillaron en la gala.