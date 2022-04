El salón de actos del Club Diario de Mallorca acogerá este martes a las 19 horas una audición comentada sobre una de las obras maestras de la historia de la música y del arte en general: La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach. Se trata de una iniciativa del Foro Bellver.

Pere Estelrich i Massutí, colaborador de este periódico y coordinador del suplemento cultural Bellver, será el encargado de acercar esta obra a los asistentes; y lo hará a través de explicaciones y fragmentos musicales seleccionados y con la ayuda de proyecciones en las que se podrán escuchar y ver a los solistas, coro y miembros de la orquesta de la Netherlands Bach Society, una agrupación especialista en música del compositor alemán y que utiliza instrumentos de la época barroca.

Para Estelrich, La Pasión según San Mateo de Bach ”traspasa el ámbito de la música religiosa para entrar de lleno dentro de las obras de arte en mayúsculas. Uno puede ser creyente o no, profesar alguna religión o no, pero es muy difícil que no se emocione ante una obra como esta”.

Para la sesión, el comentarista ha basado y preparado su explicación en tres libros sobre Bach escritos por tres de los más interesantes estudiosos de la música del maestro alemán, Albert Schweitzer (Bach el músico poeta), John Eliot Gardiner (La música en el castillo del cielo) y Daniel Vega (Bach, repertorio completo de la música vocal).

Para asistir a la audición, que se enmarca dentro del ciclo Foro Bellver, es necesario inscribirse en la web www.clubdiariodemallorca.es.