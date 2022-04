Los Pistols en la tele y The Exploited en Es Gremi

Ya puede irse el mundo al carajo que los punkis seguirán ahí, a lo suyo, vomitando verdades. Quién iba a pensar que tenían razón cuando, a sabiendas de que algo iba mal, proclamaban que «no hay futuro», se preguntaban «dónde está el porvenir» o advertían: «Tengo un uniforme y estoy bien, matando y violando, solo por un día. ¡Perros de guerra!» Dos de los grupos más escupidos dentro del punk, los Sex Pistols y The Exploited, están de plena actualidad. Los primeros, por la miniserie de Danny Boyle (Trainspotting) que se estrenará en Estados Unidos el 31 de mayo (en la plataforma Hulu) y que llegará posteriormente a Disney + España; y los segundos, porque han vuelto a la carretera con una gira mundial que se detendrá en Palma el próximo domingo 17 de abril.

A pesar del enfado de Johnny Rotten, que reniega de la serie dirigida por Boyle con guion de Craig Pearce —«es la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar», ha declarado el polémico cantante—, Pistol ya es una realidad. Basada en la autobiografía de Steve Jones Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, publicada en 2017, está protagonizada por Toby Wallace (Jones), Anson Boon (Rotten), Louis Partridge (Sid Vicious) y Christian Lees (Glen Matlock). Por cierto, este último, el bajista que fue expulsado del grupo para ser sustituido por Vicious, es el único de los Pistols que se ha subido a un escenario en Mallorca (en una edición de la Fira del Disc), isla a la que regresó el pasado mes de septiembre para recordar cómo nació aquella historia: «La recuerdo como una etapa de juventud en la que aprendí muchísimo. Fueron mis años formativos y marcaron de forma inevitable mi manera de hacer y concebir la música. Junto a Steve Jones y Paul Cook éramos como una pequeña banda que aprendía a tocar. Existe un fenómeno curioso cuando todos empezamos desde el mismo punto, y es que esos días acaban teniendo un significado mayor en tu vida. Teníamos algo en común que no tenían otros. No teníamos que forzarlo, salía solo. Luego llegó la división y empezaron las noticias sobre los motivos, qué había pasado, las rencillas y los mensajes poco agradables», explicó a este diario en una entrevista. Y otra cosa, aprovechando el estreno de Pistol se lanzará una nueva compilación de la banda creada por Malcom McLaren: The Original Recordings, con 20 de sus clásicos, grabados entre 1976 y 1978.

Con sus clásicos también vendrán los Exploited, grupo que se formó un año después de la disolución de los Sex Pistols. Actúan el domingo 17 de abril en Es Gremi, en el que es uno de los conciertos más esperados por la familia punki mallorquina en los últimos años. Cruzen los dedos, porque los de Wattie Buchan han aplazado hasta en dos ocasiones su visita a la isla, una a causa de la pandemia y la otra por la hospitalización de su cantante, que no puede presumir precisamente de un estado de salud ejemplar. «¡Que se joda el coronavirus! Tuve cinco ataques cardíacos, un bypass cardíaco cuádruple y tengo un marcapasos instalado. ¿Cancelar conciertos por un virus? No somos los Green Day», espetó Buchan al inicio de la pandemia. En Es Gremi, The Exploited contará con dos aguerridos teloneros: Tigre Jet Jr y Guadaña.