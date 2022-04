Orquestra Simfònica de Balears: Música 'contiemporánea'

En el resultado de una sesión musical en vivo y en directo, lo que más influye es cómo se han llevado a cabo los ensayos. Una planificación puede hacer que el resultado sea medio, bueno o excelente.

El pasado jueves nuestra Simfònica nos reunió en torno a un programa de música contemporánea. Entre las obras programadas, Gran Mar, un estreno absoluto del compositor mallorquín Maties Far, una partitura fruto de una beca que le ha concedido el Institut d’Estudis Baleàrics. Pues bien, antes de empezar la sesión se anunció, a través de la megafonía de la sala, que la obra no se ofrecería completa, por «motivos técnicos» o lo es lo mismo por falta de tiempo para los ensayos. Así que, de acuerdo con el autor y los intérpretes solistas, se decidió dejar sin interpretar algunos de los pasajes, con lo que nos quedamos a la espera de poder escuchar en el futuro una audición completa. De todas maneras con lo que pudimos escuchar y que representa el setenta por ciento de la obra, nos hicimos una idea de la capacidad creativa del autor.

Gran Mar es una obra compleja, con lo que ello implica, tanto para los intérpretes como para los que la escuchan por primera vez. Far toma la naturaleza como base para crear un mar que se mueve, se agita y se tranquiliza. Todo ello a través de sonidos hechos con un piano a seis manos, una orquesta grande y algo de electrónica. El resultado es, como decíamos, complejo, pero interesante, lleno de vida, de emoción y, lo que es más importante, de Música. Albert Díaz, Llorenç Prats y Tomeu Moll-Mas al piano y un gran Zsolt Nagy en el pódium consiguieron que esa partitura moderna, actual, no resultara ajena a lo que el público esperaba. Un público, por cierto, muy respetuoso con esos sonidos contemporáneos, que no fueron solamente los creados por Far, sino también por los de las otras dos obras del programa, Towards a pure land de Jonathan Harvey y Sirens’s Song de Peter Eötvös.

Concierto nuevo, programado con valentía y que, vistas las complicaciones que representaba el estudio y aprendizaje de la obra del compositor mallorquín, pregunto: ¿no hubiera sido mejor recortar el programa para dedicar a esa partitura todo su tiempo?