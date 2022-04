Tinc a davant meu una postal que m’acaba d’enviar un amic de París. És una fotografia coneguda de Robert Doisneau que mostra un jove i una al·lota que es besen davant l’edifici de l’Ajuntament, que apareix al fons de la fotografia una mica boirós, segurament per destacar la imatge dels dos joves amants enmig d’altra gent que circula pel carrer indiferent al bes entusiasta del jove i l’al·lota. El títol de la fotografia El bes davant l’Hôtel de Ville. He de dir que es tracta d’una imatge icònica, coneguda arreu del món, que Doisneau féu durant l’any 1950, cinc anys després del final de la Segona Guerra, potser quan tot just començava la primavera i ja era a prop la festa del Ram. Malgrat la difusió de la fotografia i la seva popularitat, cada vegada que la veig em sembla nova: respira un aire franc de llibertat, d’il·lusió de viure, d’amor jove. I sé que aquest sentiment que em produeix, cada vegada nou, és allò que defineix una obra clàssica, sigui un text literari, una pintura, una peça musical, una pel·lícula o, en aquest cas, una fotografia. Vull dir que el que fa que una obra esdevingui una obra clàssica és la seva capacitat de parlar de nou, d’estimular noves idees, de possibilitar que el pensament creixi i s’il·lumini la vida amb nous horitzons. No sempre succeeix, però quan passa esdevé una festa perquè l’obra d’art vol dir-nos que és viva, que és capaç de remoure la nostra sensibilitat, de provocar la nostra imaginació.

He dit que es tracta d’una fotografia coneguda arreu del món sobre la que s’han escrit moltes pàgines: articles d’opinió, anàlisis de les imatges, fins i tot s’ha parlat de la mesura exacta del bes. S’ha discutit molt si va esser una fotografia espontània, així, com si l’hagués caçat al vol, com si el fotògraf s’hagués trobat sense esperar-s’ho amb aquesta escena, en plena postguerra, tan a prop de l’edifici de l’Ajuntament de París. D’altres diuen que es tracta d’una fotografia que Doisneau havia preparat de manera meticulosa, que féu servir dos actors, que no hi ha res d’espontani ni de casual, que es tractaria d’una representació.

A mi m’agrada més que sigui una representació, vull dir una mentida. Els dos joves es besen amb una espontaneïtat simulada, però aconsegueixen fer-te creure que el bes és real, que potser s’han trobat per atzar, que es besen deliciosament i estimulen el teu desig. Tu voldries esser un d’aquests dos joves i besar la teva parella com ho fan ells. Voldries treure de dins teu la frescor, i el coratge, i la vida que il·lumina aquest bes. Aquesta és la veritat de l’art: treure de dins teu alguna cosa que hi resta amagada, secreta, ombrívola, i il·luminar-la de sobte i dir-te, sobretot, que no estàs sol, que, abans de tu, altres s’han commogut i han viscut unes emocions semblants a les teves.

Som a punt d’iniciar les festes de Pasqua: la gran celebració del bon temps, de la primavera que esclata arreu i la vida reneix en cada tany, en cada brot, en cada fulla dels arbres. Observau els albons que estan florits, mirau les estepes que s’estenen per les garrigues. Celebrarem la resurrecció de l’amor, de la bona voluntat, la resurrecció del bes, just a la vora de l’Hôtel de Ville de París. Només aquest bes hauria d’esser suficient per tallar en sec la malvestat de la guerra. Tallar en sec tanta podridura humana, tanta injustícia. És l’hora de celebrar l’esplendor de la vida entre palmons i palmes trenades. Olorau l’aire i percebreu l’olor del bon temps, l’olor d’herbes salvatges i llimones. I s’encendrà de sobte l’expira d’un bes, ens sentirem a prop d’aquells que, valents i tenaços, combaten per la llibertat. Davant la tortura, la destrucció i la massacre ens urgeix cada dia expressar la plena dignitat dels homes que no es vinclen i lluiten. Perquè al cor d’Europa ha tornat a instal·lar-se l’infern.