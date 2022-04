Laura Agustí se somete a terapia en su libro ‘Historia de un gato’

Historia de un gato (Lumen) iba a ser el relato del duelo por la muerte del animal doméstico con el que Laura Agustí compartió 17 años. Lo empezó a escribir cuando Oye, su siamés, enfermó y como una manera de retener los recuerdos. Cuando murió, este trabajo se convirtió en «una terapia que necesitaba hacer para colocar todos los sentimientos en su sitio». Su idea original acabó siendo un libro sobre su vida personal, que comienza con su infancia, llena de vivencias bonitas, pero también con páginas de curiosidades relacionadas con los felinos y muchas ilustraciones. Esta tarde, su autora lo presentará en la librería Rata Corner, a las 19 horas.

Antes de Historia de un gato, Laura Agustí, licenciada en Bellas Artes e ilustradora, había publicado Gatos en la cabeza. «El primero era un libro más de pensamientos, de ideas, de recuerdos, con pequeños haikus, textos muy cortitos y este segundo es la historia de mi vida con los animales», explicó ayer en conversación telefónica.

Para llegar a contar su pasión por los animales, Agustí retrocede a su infancia, al momento en que llega a vivir a casa de sus abuelos en un pequeño pueblo aragonés. Las páginas en las que va creciendo, se convierte en una adolescente y se marcha a la ciudad para estudiar en la universidad, se intercalan con esas «páginas de interés general», como las define ella, en las que cuenta cosas como el lenguaje facial del gato, la gatoterapia o los gatos en el arte, en los que se empezó a fijar ya que en el piso de estudiante no podía tener mascotas. «Todas las curiosidades que voy contando o consejos son las cosas que la vida me llevaba a investigar para hacer la convivencia más fácil», comenta de esa cantidad de información que aporta.

Historia de un gato surge hace un par de años, cuando a Oye le diagnostican insuficiencia renal y empezaba a ser complicada la vida con él, porque Agustí ya vislumbraba un final. «Empecé a escribir para retenerlo, para agarrarme a esos momentos que veía que iban a desaparecer. Cuando él murió, el libro empezó a ser una terapia, una terapia que necesitaba hacer para colocar todos los sentimientos en su sitio. Y también porque era un animal con el que, en las redes sociales, compartía mucho nuestro día a día. Y personas que estaban pasando por lo mismo se sentían identificadas con mi parte del duelo, con atender su enfermedad o con la nueva etapa, la de haber rescatado dos gatas...», relata la escritora.

Este viernes por la tarde dará más detalles sobre esta historia y sobre Oye, al que lleva tatuado. Acerca de las preferencias por felinos o canes, ella lo tiene claro. «Tengo comprobadísimo además, yo que he tenido gato y perro y a los dos los he mostrado en las redes sociales, que el gato levantaba muchísimas más pasiones que el perro. Yo creo que los gatos son mucho más mediáticos, no me preguntes por qué, supongo que por su belleza, por su manera de ser, su carácter o porque son más independientes», concluye.