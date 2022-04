Sensaciones de un pianista de trece años ante su debut

¿Qué siente un músico horas antes de ofrecer su primer concierto? Pablo García Aguilera (Palma, 2008) tiene la respuesta: «Estoy muy contento e ilusionado. Creo que mi debut como concertista de piano será un día inolvidable. ¿Nervios? Ninguno. Con la constancia en el trabajo, desaparecen. No hay secreto».

A sus 13 años, García Aguilera se estrenará este jueves, en el Auditori del Conservatori, a partir de las 19.30 horas (entrada libre, reservas en la web del centro). El programa lo ha dividido en dos partes: en la primera interpretará el Nocturno op. 15, nº2 de Chopin, la Sonata KV282 en Sol Mayor de Mozart y la Tocatta de A. Kachaturian; y en la segunda, todo preludios, de Bach, Chopin, Debussy, Scriabin y Rachmaninov.

«Con el piano quiere transmitir emociones y con un programa como este diría que el público se moverá entre la melancolía, de Chopin, la alegría de Mozart y la oscuridad y la felicidad de Debussy», adelanta.

Como sucede en muchas familias fueron los padres quienes inculcaron al hijo la pasión por los sonidos. «A mi padre le gustaba mucho el rock, el heavy metal, y gracias a él entré en una academia. Quería que tocara la guitarra pero era muy pequeño y me senté en el piano, y ahí me quedé», recuerda. «Siendo niño siempre se acercaba a los altavoces. La música le llamaba mucho la atención. En cuanto oía algo, cambia el gesto de la cara, conectaba con la música», intercede su padre, José Antonio, quien destaca una divertida anécdota: «No tenía ni dos años y ya imitaba los movimientos de Bernstein (Leonard) dirigiendo el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven».

Cumplidos los 9 años ingresó en el Conservatorio, donde encontraría a su actual profesor, Armando Abraham, de quien recibe una clase a la semana en el centro palmesano. «Desde un principio me ha querido enseñar lo que nunca le enseñaron a él y que no cometa los mismos errores», explica el pianista. «Con él ha corregido los vicios relacionados con la técnica que se cogen de pequeño. Ha sido un trabajo de fondo, muy duro», añade su progenitor.

La entrega del intérprete a su instrumento es total: de lunes a viernes, cerca de tres horas diarias, y los fines de semana, cinco horas. Unos estudios musicales que compagina con los del instituto y que no le suponen ningún problema. «Gestiono bien mi tiempo y puedo hacer todo lo que quiero: ver la tele, quedar con mis amigos y nadar. La natación va muy bien para la espalda, una parte del cuerpo que un pianista debe cuidar para evitar lesiones. Lo que no va nada bien son los deportes de balón. Esos los evito, por los dedos», aclara.

Disciplina y persistencia son de las virtudes que subraya como propias, y ante las que su padre asiente: «Doy fe de ello. Cuando se marca un objetivo va a por él».

Su meta es vivir de la música, convertirse en concertista profesional, pero sabe que el camino será largo, complejo y quizá, imposible. «Quiero dedicarme a esto en el futuro, lo tengo claro. La composición no me interesa. Soy tan perfeccionista que no sería capaz de acabar una obra. Mis sueños están en el piano. Tendré que salir fuera de Mallorca para acabar mi formación. Quiero progresar lo máximo y buscaré al profesor que me aporte más».

El encuentro con Pablo García concluye, y el joven pianista se despide, tranquilo, con la mente puesta en las teclas del Auditorio del Conservatori en el que este jueves vivirá un día inolvidable.