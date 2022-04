El Teatre Principal de Palma acogerá el sábado una función del montaje teatral Mare de sucre, escrito y dirigido por Clàudia Cedó. La obra, que narra la historia de una chica con discapacidad que quiere ser madre y debe enfrentarse a la incomprensión de su comunidad, está coproducida por el Teatro Nacional de Cataluña y Escenaris Especials. «La obra reflexiona sobre el trato que damos como sociedad a las personas con diversidad funcional», y «de cómo la sociedad excluye a determinadas personas siguiendo reglas que no han escrito estas personas», explica la compañía.

«Mi hermana venía a jugar conmigo y mis amigas cuando éramos niñas. Yo decía «¡Maria no vale! ¡Es de azúcar!», lo decía porque era más pequeña, para que no le hicieran daño», explica la directora, y señala que «si eres de azúcar, no perdías nunca. Pero tampoco jugabas».