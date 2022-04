El Mallorca Live Festival lanzó su séptima edición para el verano de 2022 con la confirmación de la banda inglesa Muse como cabeza de cartel y, a medida que pasan los meses, han ido incorporando más artistas a su evento de tres días que tendrá lugar en el Antiguo Aquapark de Calvià el fin de semana del 24, 25 y 26 de junio de 2022. La última en confirmar su presencia en el festival ha sido Christina Aguilera.

El pasado mes de junio Mallorca Live Music lanzó las primeras entradas en formato de bono de tres días por 85 euros más gastos de gestión (GG) junto con el anuncio de la participación de un artista internacional, la banda inglesa Muse.

En la actualidad, ya se han agotado hasta dos remesas y las entradas están a 125 euros + GG, además hay 35 nuevos artistas confirmados en el cartel.

Viernes 24

El madrileño C. Tangana

El festival contará con la presencia del cantante C. Tangana que batió récords en Spotify con su debut de El Madrileño, consiguiendo más de cinco millones de reproducciones el día del estreno. El artista, original de Madrid, inició su carrera musical durante la secundaria cuando se adentró en el mundo del freestyle y empezó a grabar algunas maquetas como 'Agorazein'.

Para 2011 ya había colaborado con varios artistas y en 2012 publicó LO▼E'S, considerado por él mismo como su mejor trabajo hasta ese momento. Tras un año de soledad donde se centró en sí mismo sacó 'Alligators' y decidió presentarse a los medios como un personaje, alejándose totalmente de su verdadera personalidad.

Sin embargo, no fue hasta 2017 cuando se coronó dentro del panorama musical con su canción 'Mala Mujer', seguidos de 'Llorando en la limo' y 'Bien Duro'. Su último disco 'El Madrileño' fue lanzado el 26 de febrero de 2021, del que ha anunciado una gira, que inicia en 2022, y se llama 'Sin cantar ni afinar'. Las entradas, lanzadas el pasado 16 de noviembre, se han agotado en cuatro de seis ciudades españolas.

El artista, que es la segunda confirmación del cartel nacional del festival, ya se estrenó en la isla con un concierto en el Live de 2017. Uno de sus últimos lanzamientos más polémicos ha sido Ateo junto con Nathy Peluso, cuyo videoclip fue grabado en la Catedral de Toledo que terminó con la dimisión del deán del templo.

Editors

La banda inglesa Editors surgió a principios de la década de los 2000 combinando el rock con un agudo sentido del pop. Durante sus primeros años consiguieron varios éxitos en las listas de Reino Unido con 'The Back room', 'In this light' y 'On this evening'. Se ha convertido en una de las bandas líderes e la nueva ola post-punk que arrasó en Estados Unidos e Inglaterra a principios del siglo XXI. Este verano se subirán al escenario del Mallorca Live Festival para tocar todos sus clásicos.

El grupo indie IZAL

La banda Izal también ocupa la cabeza de cartel del Mallorca Live Festival, su tercera participación en este evento, y presentará las canciones de su nuevo disco, 'Hogar', que salió a la venta el pasado 29 de octubre.

Este grupo indie rock/pop se formó en los años 2000 con Mikel Izal como cantante, Alejandro Jordá a la batería, Emanuel Pérez "Gato" en el bajo, Alberto Pérez a la guitarra e Iván Mella en el teclado. Su primer trabajo de estudio fue un EP llamado 'Teletransporte' por el cual realizó más de 60 conciertos por toda España, recibiendo muy buenas críticas y una gran acogida.

"Agujeros de gusano", que fue su segundo trabajo de larga duración, supuso su salto a la fama en el mundo musical y consiguieron agotar todas las entradas de 17 conciertos de la gira.

Su última creación, 'Hogar', que fue grabado en parte en el estudio mallorquín de Juanito Makandé, se lanzó el pasado mes de octubre y tienen preparada una gira nacional para el 2022 en la que se incluye el concierto del Mallorca Live Festival.

Peggy Gou

La DJ surcorea Peggy Gou se ha añadido hace algunas semanas al cartel de la primera jornada del Mallorca Live Festival. Es una de las DJ más reconocidas a nivel internacional y cuenta con un sello de música llamado Gudu.

El rapero Kase.O

El rapero Kase.O celebrará el décimo aniversario de su proyecto Jazz Magnetism.

Javier Ibarra, mejor conocido como Kase.O, inició su carrera en el rap a los 13 años cuando lanzó su primera maqueta 'Rompecabezas'. En 1995 se formó la banda Violadores del Verso, con la que se hizo famoso internacionalmente, y sacó su primer LP 'Genios' en 1999, un disco que revolucionó el panorama nacional y les colocó como referente en el rap español, aunque llevan inactivos desde 2009.

En ese momento Kase.O empezó su andadura en solitario con una serie de conciertos con una banda de Jazz catalana y de la que proviene Jazz Magnetism, un disco que reúne esta serie de directos que se llevaron a cabo ese año. Su último lanzamiento fue 'El Círculo, su primer álbum de estudio en solitario por el que recibió un disco de oro tan solo un mes y dos días después.

Rigoberta Bandini

La actriz y cantante española lanzó su carrera musical en 2019. En 2020 sacó su single 'In Spain we call it soledad' que se hizo viral en Spotify con más de 200.000 escuchas mensuales. En 2021 fue incluida en la lista de los 100 españoles más creativos de Forbes. En la actualidad es conocida por su actuación para presentarse a Eurovisión 2022 'Ay Mamá'.

Bradley Zero

Este DJ londinense es un creador de tendencias en su generación. Es fundador de la institución Rhythm Section y se ha labrado un papel único dentro de la escena DJ de Londres.

Max Cooper

Max Cooper es un productor de electrónica y techno londinense que ha lanzado más de setenta pistas originales y remixes con más de veinte videoclips.

Alizzz

Cristian Quirante Catalán más conocido como Alizzz es un músico, compositor, DJ, productor y representante musical de Barcelona. Ha compuesto temas para C. Tangana, Rosalía, Becky G, Doja Cat, Lola Índigo, Aitana, Amaia, Princesa Alba y Paloma Mami. Además, cuenta con su propia compañía discográfica 'Whoa! Music'.

Delaporte

Delaporte es un dúo ítalo-español de electrónica-pop formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi.

Elyella

Elyella es un dúo de DJ's y productores españoles compuesto por ELLA y MØNØ.

Goose

Goose es una banda de rock electrónico belga formada por Mickael Karkousse, Dave Martijn, Tom Coghe y Bert Libeert.

Shinova

Esta banda de rock alternativo llamada Sinova está formada por Gabriel de la Rosa, Daniel del Valle, Erlantz Prieto, Ander Cabello y Joshue Froufe. Actualmente se encuentran en la gira de su último disco 'La Buena Suerte'.

Baiuca

Alejandro Guillán ha modernizado la música popular gallega con música electrónica formando Baiuca.

Niños luchando

Javier Bolívar es un músico granadino de lo-fi y pop minimalista que lanzó 'Diario de inmersión parte I', su primer EP, el pasado 1 de diciembre.

The Parrots

The Parrots es una banda madrileña de rock garage que despegó en 2013 gracias a que se hicieron virales en internet.

Queralt Lahoz

La cantante Queralt Lahoz refleja la fusión de rap, flamenco, R&B y la copla en su disco 'Pureza' que fue lanzado el pasado mes de mayo.

Cora Yako

Cora Yako es una banda de indie pop madrileña formada por Luis de Oleza, Carlos Sennacheribbo, Dani Treviño y Pablo Gutiérrez. Su primer álbum es 'Una de los Nuestros' que fue lanzado en noviembre de 2020.

Go Cactus

Go Cactus es un trío balear de garage rock, surf y rock de etiqueta independiente que han recorrido todo el país, Portugal, Inglaterra y Estados Unidos.

Pucheros atómicos

DJ's de la mejor selección musical Hip-Hop, Jazz, Soul, Funky, Rock, Cumbia, Afro, Italo Disco, House... estricamente en vinilo.

Amulet

Amulet es un cantante original de Santa María del Camí que crea música de autor intimista.

Los dos

Este dúo de amigos DJ's se dedican a la música electónica de largos sets, mezclando vinilos, digital y en directo. Te harán bailar con deep house, microhouse, minimal house y connotaciones techno y la música electrónica más experimental.

Vik.t

Vik.t es un DJ "muy versátil" que mezcla funk, disco, soul y undergound.

Emlan

Arnau Moreno se lanzó al panorama musical hace dos años con "mini canciones" que le dieron miles de seguidores en las redes. En 2021 publicó 'Nuestro plan', un disco cargado de rock, pop y espectáculo.

Muro María

Esta banda alicantina de indie rock con matices pop y garaje rock se caractriza por letras qeue hablan de lo cotidiano y lo personal. 2022 es su debut en festivales de música.

Repion

Dos hermanas, Marina y Teresa Iñesta forman este grupo que apuesta por el grunge-pop.

Boye

David Menéndez es un cantante de Barcelona que se dio a conocer en 2019 con su EP 'Boye, te queremos pero no eres nadie' donde mezcla géneros como el hip hop, el funk o la electrónica.

Gran Amant

Esta banda palmesana, que debutó en 2011, ha vuelto con 'Pedres' un disco que refleja la carga de la edad adulta empachada de Spielberg y los guiños a Los Goonies, E.T., Cobi, el Barça y Goku.

Aina Losange

Sábado 25

Christina Aguilera, una de las artistas más reputadas internacionalmente

El Mallorca Live ha resaltado la apuesta de Christina Aguilera por ser una de las artistas más reputadas internacionalmente, con varios premios Grammy en su haber y que a lo largo de su carrera ha vendido más de 43 millones de discos en todo el mundo. Aguilera ha llegado a lo más alto de la lista Billboard Hot 100 con cinco singles, lo que la ha convertido en la cuarta artista femenina en encabezarla durante tres décadas consecutivas (1990s, 2000s, y 2010s).

Ha ganado seis premios Grammy, incluyendo un Grammy Latino. Cuenta también con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tiene el honor de ser la única artista menor de 30 años en ser incluida en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Más recientemente ha sido reconocida con el primer premio Music Icon en los People's Choice Awards.

En paralelo, Christina Aguilera es, desde el año 2009, portavoz del proyecto Yum! Brands' World Hunger Relief y ha ayudado a recaudar más de 150 millones de dólares para el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones de lucha contra el hambre.

Franz Ferdinand

La banda de indie-rock Franz Ferdinand actuará con su nueva formación en un concierto enmarcado dentro de su gira Hits To The Head Tour. La banda escocesa alcanzó el éxito con su segundo sencillo 'Take me out' de su álbum homónimo 'Franz Ferdinand' que publicó en 2004.

En los últimos años, desde 2016, la banda ha sufrido una serie de cambios relacionados con sus integrantes. El primero fue Nick McCarthy y, posteriormete en 2017, Julian Corrie y Dino Bardot se unieron a la banda. En 2018 lanzaron su último disco 'Always Ascending'. El pasado octubre, el batería Paul Thomson también se marchó y fue sucedido por Audrey Tait.

Supergrass

Esta banda de Oxford es una de las más importanes de la década de los 90. Su cuarto sencillo 'Alright' les catapultó al éxito musical. Supergrass se separó en 2020 pero se han vuelto a reunir para hacer una exitosa gira mundial.

The Wizard

Jeff Mills, es un DJ estadounidense, de los más reputados en el panorama techno de Detroit. Tiene su propio sello discográfico llamado 'Axis Records' con el que publica música futurista y experimental.

Cut Copy

Esta banda se ha recorrido todos los festivalesmás importantes del mundo com Coachella, Ultra, Lollapalooza o el primavera Sound en España. Su último trabajo 'Freeze Melt' fue lanzado en 2020 y refleja el tiempo escandinavo donde se compuso el disco.

Temples

Este trío inglés es una de las bandas más brillantes de la música grabada. Su último disco 'Hot Motion' se lanzó en 2019 pero se espera un nuevo trabajo para 2022.

Rufus T. Firefly

Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro, Carlos Campos, Juan Feo Miguel de Lucas y Marta Brandariz forman el grupo de rock alternativo Rufus T. Firefly. El pasado mes de noviembre lanzaron 'El largo mañana', su octavo álbum.

Trueno

Mateo Palacios es un rapero argentino que se dio a conocer por su colaboración con el productor Bizzarrap 'Trueno: Bzrp Freestyle Sessions, Vol. 6'. El pasado mes de julio lanzó su álbum debut 'Atrevido' donde colabora también con Nicki Nicole.

Club del río

Este grupo está formado por siete amigos "con el arte como medio de expresión" que no se encasillan en ningún género. Su EP 'Contigo' fue lanzado el pasado mes de noviembre y cuenta con seis canciones.

Monolink

Steffen Linck es un cantautor y productor de música electrónica de baile alemana, especializado en géneros ambienta, techno, electrónica y house. Su segundo y último álbum lanzado es 'Under Darkening Skies' con el que realizará una gira por Europa en 2022.

Cobblestone Jazz

El trío canadiense Cobllestone Jazz comenzó en 2002 con un enfoque influenciado por la improvisación jazz para hacer música electrónica.

Catch us this summer at Into the Valley Festival - Rummu Alevik, Estonia : ) Posted by Cobblestone Jazz on Thursday, February 9, 2017

Red Axes

El dúo israelí Red Exes se dedica a la música electrónica formado por Dori Sadovnik y Niv Arzi. En 2016 iniciaron un proyecto en el que viajaban a lugares remotos para grabar y hacer talleres con músicos y estudiantes locales, que se recogerá en una serie documental.

Klik & Frik

Klik & Frik es un dúo argentino formado por Rafa Caivano y Lisandro Sona que mezcla música tradicional de Sudamérica con electrónica. En su primer álbum 'Telepat' colaboran con distintos artistas generando música multicultural.

Baywaves

Este cuarteto de Madrid y Cantabria llamado Baywaves se mueve entre el funk, la psicodelia, el pop, la electrónica y el hiphop.

Bronquio

Santiago Gonzalo forma Bronquio con influencias de su pasado punk-hardcore junto con la electrónica y el trap.

Paco Moreno

Trigga

Trigga es una banda mallorquina formada por Joan Cabot, Don Manolo Pinchadiscos, Blackash y DanielBum.

Saïm

Este grupo de mallorquín está formado por Natàlia y Daniel Gómez y Joan Roig. Su último lanzamiento 'Fràgil' recibió un premio al mejor disco Pop-Rock en los premios Enderrock.

Bisuri i els mossos

Este es un grupo de pop, rock y soul original de Manacor formado por Aina Sureda ‘Bisuri’, Marc Mosso, Adrià Mosso, Sara Muñoz y Toni Duro.

The southnormales

The southnormales es un dúo de DJ mallorquines formado por Frann Delice y Capitán Pólipo.

Yoko Factor

Yoko Factor es un dúo rock minimalista mallorquín formado por Pablo Herrero y Andra Trujillo. Su último trabajo es 'The Puppet Show'.

Frink

Francisco Montoya es un productor y DJ mallorquín cuyo característico groove le ha llvado a ser un hombre indispensable en las pistas de baile.

Trashi

Esta joven banda madrileña apareció en 2020 con el sencillo 'no me ves :(' y en 2021 lanzaron su primer EP 'Lo que pasó ese verano' quehizo un hueco en el panorama del pop español.

Rocío Saiz

Monterrosa Rocío Saiz se estrenó en solitario en 2021 con el álbum 'Amor amargo' bajo la producción de Pau Paredes.

Branquias Johnson

Esta banda trash asegura que hace “rock and roll y garage de mierda” y revoluciona al personal allá dondepasa.

Cecilia Zango

Esta cacereña de 25 años retrata sus orígenes en sus canciones, que tienen bases aflamencada y unas armonías de la música árabe siempre presentes. Su música también ondea entre el hip-hop, el R’n’B, el trap el o reggae

Reïna

Esta banda de pop manacorina está formada por Carme Vives, Pere Amer, Biel Riera y Adrià Mayordomo. Pusieron este proyecto en marcha en 2019 y en 2021 lanzadon su primer álbum 'Arts Marcials' que beben del pop balear.

Sweet Poo Smell

Esta banda de rock and roll con aroma country folk y juegos vocales se suma al festival con un nuevo álbum.

Paco Colombas

Jason Todds es un músico, promotor y uno de los DJ's de referencia en mallorca. Sus especialidades son el Soul, funk, disco, latina, brasileña, cantos tradicionales y sonidos espaciales.

Domingo 26

La banda inglesa Muse

Uno de los primeros artistas que se confirmó fue la banda británica Muse, que son reconocidos mundialmente como uno de los directos más espectaculares a nivel internacional. El grupo de Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme actuará por primera vez en Mallorca durante una gira europea de 15 conciertos, entre los cuales también está el Mad Cool Festival de Madrid.

Esta banda de rock alternativo se formó en 1994 pero no fue hasta cuatro años después, en 1998, cuando realizaron sus primeros conciertos en Londres y Manchester que les llevó a grabar sus primeros EP y su primer álbum de estudio 'Showbiz'. Este primer lanzamiento les llevó a ser teloneros de Red Hot Chili Peppers y Foo Fighters en giras por Estados Unidos.

Sin embargo, su catapulta a la fama fue su tercer álbum 'Absolution' que debutó en el primer puesto en Reino Unido y consiguió entrar en las listas de los primeros diez en varios países europeos. Junto con este disco realizaron la primera gira internacional y, además, recibieron varios premios como el "mejor álbum" en los Kerrang! Awards, además de "mejor artista alternativo" y "mejor artista inglés e irlandés" en los MTV Europe Music Awards.

Actualmente se encuentran preparando un nuevo álbum y, según confesó el guitarrista Matt Bellamy a NME el pasado mayo, estaban considerando regresar a sus orígenes.

Justice

Justice, el dúo parisino formado por Gaspar Augé y Xavier de Rosnay, es uno de los nombres más esperados por los fans del festival. Son conocidos por conjugar la electrónica con el rock más bailable, su live set promete ser uno de los momentos más memorables del Mallorca Live Festival de Calvià en su primera actuación en Mallorca.

Los franceses alcanzaron la fama con su primer álbum "Cross" que fue un éxito en la crítica y el público y por el que recibieron varios premios como el premio "Video Star" de los European Music Awards. Gaspar Augé lanzó un disco en solitario llamado 'Escapades' el pasado mes de junio, el cual ha recibido buenas críticas.

Metronomy

Metronomy, una de las bandas más respetadas de la escena musical internacional, presentarán su séptimo álbum de estudio 'Small World', que publicarán en febrero de 2022.

Milky Chance

Milky Chance es una banda alemana de folk/rock, conocida principamente por su sencillo 'Stolen Dance' que acumula más de 770 millones de visitas en YouTube. En 2019 sacaron su tercer álbum 'Mind the moon'.

The Blessed Madonna

Marea Stamper es una conocida DJ, productora y músico estadounidense que ha trabajado con artistas como Dua Lipa. Cuenta, también, con su propio sello discográfico llamado 'We Still Believe'. Fue nombrada 'DJ del año' por la revista Mixmag.

Sen Senra

Christian Senra es un músico gallego que se mueve entre el garage rock, R&B y pop, aunque él no se encasilla en un estilo en concreto, también comparte muchos elementos de la cultura del hiphop. Ha colaborado con artistas como Natalia Lacunza y Julieta Venegas. Su último álbum se lanzó en marzo, 'Corazón Cromado' donde colabora con C. Tangana en 'Qué Facilidad'.

Ben Ufo

Ben Thomson es un productor y Dj cofundador del sello londinense Hessle Audio. Se mueve entra la música dubstep, el house y el techno.

Guitarricadelafuente

Cupido

Cupido es un grupo de electropop e indiepop formado por el trapero Pimp Flaco, Solo Astra, Alejandro "Al" García, "Toni D" Díaz, Dani "Dannel" Rodríguez y Luis "Luichi Boy" Sansó. Han colaborado con Lola Índigo para el remix de su tema 'Autoestima' y su último álbum fue lanzado en 2019 bajo el título 'Préstame un sentimiento'.

Mujeres

Mujeres es un grupo de rock formado por Pol, Yago, y Arnau, lanzó su último disco 'Siento muerte' en mayo de 2020.

Biznaga

Este cuarteto madrileño, formado por Jorge Navarro, Pablo Garnelo, Jorge 'Milky' Ballarín y Álvaro García, lanzó el año pasado su tercer disco llamado ‘La gran pantalla’.

Agoraphobia

Agoraphobia es un grupo de indie-rock gallego. En 2017 ganó el premio de Martin Codaz Music en la categoría de mejor banda de rock. Su último disco se llama 'No alineado' y fue lanzando en 2019.

Parquesvr

Parquesvr es un quinteto formado por músicos de bandas underground. Su último lanzamiento es 'Talego Quini' un álbum de ocho canciones rock.

Pahua

Pau Sotomayor es una cantante, compositora y DJ mexicana que mezcla la electrónica y el folclore.

Peligro!

Este trío mallorquín está formado por Esther Oller, Pol Font y Dani Ortiz, quienes tocan música de influencias surf, garage, indie y rock alternativo. 'Coronas y lamentos' es su primer álbum y último lanzamiento.

Enric Ricone

Enric Ricone es un DJ mallorquín.

Ángeles Marqueño

Ángeles Marqueño es una DJ mallorquina que mezcla música techno y minimalismo.

Embusteros

Embusteros es una banda de pop y rock cordobesa. Se subirán al escenario con s último disco 'Babel' compuesto desde el confinamiento que habla sobre la falta de comunicación, la soledad y la necesidad de compartir .

Ela Minus

Ela Minus es una cantante y compositora de música techno-pop que funsiona con sintetizadores y su voz para compleja música electrónica que invita a bailar.

Marta Knight

Marta Night es una artista que se está forjando un nombre en la música independiente con su música indie rock y folk. en breve lanzará su LP debut.

La Paloma

Esta banda del barrio madrileño Tetúan logran un perfecto equilibrio entre ruido y melodía con suEP de debut 'una idea, pero es triste'.

Alanaire

Alanaire es una banda malorquina creada por los hermanos Laura y Pau Serra y Joan Pérez y Eirian Lweis. Una banda prometedora en el pop balear.

Agost

Agost es un trío de barcelona que usa pedales de efectos, instrumentos vintage y el ruido para crear su música. Entre 2020 y 2021 lanzaron una trilogía de EPs 'Tramuntana' y 'Zephyr' y 'Bison in a Blizzard'.

Jansky

Jansky es un dúo de electrónica y poesía impulsor del subgénero electroverse, formado por Jaume Reus y laia Malo.

Pullman

Esta banda de rock, que nació durante la pandemia, se subirá al escenario con su música rock and roll.