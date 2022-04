Go Cactus ha presentado hoy su single y videoclip 'On Time', anticipo del que será su nuevo disco 'We have wasted the chance but we are fine' que saldrá publicado este abril. El grupo mallorquín, formado por los hermanos Pau Gual (guitarra y voz) y Joan Gual (batería y coros), así como su primo Joan Amengual (bajo y coros), ha detallado que "la idea de este tema ha salido del día a día, de pasear por las calles de nuestra ciudad y observar, de ver cómo la rutina de muchos años ha cambiado en poco tiempo. Todo ello nos ha inspirado a hacer esta letra en la que mostramos las dos caras de una moneda, estamos furiosos por todo ello pero aún quedan muchas cosas de las que disfrutar. Hemos llegado a tiempo."

'We have wasted the chance but we are fine' ha sido grabado en Estudios La Mina de Sevilla, lugar donde también han grabado grandes del indie de nuestro país como Pony Bravo, Niño De Elche, Guadalupe Plata, o The New Raemon. En activo desde 2017, Go Cactus ya pueden presumir de haber grabado con dos grandes de la producción: con Paco Loco para su segundo EP y con Matt Verta-Ray (componente, junto a Jon Spencer, de Heavy Trash, así como en The Oubliettes y Speedball Baby) y Rocío Verta-Ray para el tercer EP del 2020.