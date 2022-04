El día en el que los Foo Fighters «fliparon» con Luis Alberto Segura (L.A.)

Luis Alberto Segura (Palma, 1978) se recupera del estado «de shock» en el que entró al conocer la muerte del batería de los Foo Fighters, Taylor Hawkins, fallecido el pasado 25 de marzo a los 50 años en Bogotá. Un músico al que conoció hace una década en Los Ángeles (Estados Unidos), con el que estuvo de fiesta y con el que compartió ideas e inquietudes musicales.

«Estuvo a punto de grabar la batería para una de las canciones de From the City to the Ocean Side [disco que L.A., la banda de Luis Alberto Segura, publicó con Sony en 2015]. Ya se había sentado a probar ritmos pero al final no pudo ser. La he imaginado muchas veces y ahí en el recuerdo quedará. Sigo con el shock ese de cuando se va alguien que conoces pero no, que es casi de la familia pero no… ya me entendéis. Que descanse en paz», ha escrito el cantante y guitarrista en el Instagram de su grupo.

Su antiguo mánager, Robert Grima, presidente de Live Nation, la promotora responsable de las grandes giras internacionales (U2, Coldplay, Lady Gaga o Madonna), fue el hombre que introdujo a Luis Alberto Segura en el exclusivo circuito de las estrellas de Los Ángeles. «Con él teníamos tarjeta VIP y nos abrió muchas puertas», recuerda el líder de L.A. en declaraciones a este diario. Corría el año 2012 y acababa de ver la luz Sint Flm, un EP de seis canciones grabado en los estudios Sound City de Los Ángeles, el mismo donde Nirvana registró su icónico Nevermind. La carrera de Luis Alberto Segura estaba enfocada en Estados Unidos y en aquel tiempo llegó a entablar amistad con grandes del rock, como el teclista Rami Jaffee, de los Wallflowers, miembro de los Foo Fighters desde 2017. «Hice buenas migas con Rami y gracias a él conocí a Taylor Hawkins. Fue cuando yo componía y grababa el From the City… Rami nos invitó a una fiesta en el Studio 606 de Dave Grohl [el líder de los Foo Fighters y antiguo batería de Nirvana] y ahí pude hablar con él», recuerda. Días después, Luis Alberto recibió una llamada que le cambiaría el semblante y le encogería el corazón. «La mano me tembló cuando Rami me dijo que les había puesto a los Foo Fighters la demo de Revolutionary Disguise. Han flipado, me contó. ‘Tú quieres a los Foo Fighters, tú tienes a los Foo Fighters’, me aseguró».

«Íbamos a por ello, solo quedaba concretar una fecha», recuerda Luis Alberto. Sin embargo, dos días después Dave Grohl reunió a su banda para comentarles nuevos proyectos. «Tenían que empezar a preparar el documental Sonic Highways para HBO y aquello lo paró todo». El cambio de estrategia de L.A., que pasó de enfocar su carrera de Estados Unidos a Europa, acabó por separarles, aunque Luis Alberto nunca les perdió la pista.

«Nunca fui ultrafan de los Foo Fighters pero les admiraba. Son una de las bandas más potentes del rock”», reconoce un músico que se forjó como tal gracias a la escena de Seattle. «Fui un gran seguidor de Nirvana, de hecho mi primer grupo fue uno de versiones de Nirvana, en el instituto Son Pacs. Tributo a Nirvana, así nos llamábamos».

La muerte de Taylor Hawkins «ha sido un palo, esos que sientes cuando alguien que admiras, como pasó en su momento con Lennon o con Kurt Cobain, se va. Es una gran pérdida. Hawkins me influyó en un momento de mi carrera y de mi vida. Era un tipo que siempre te sonreía, siempre era agradable y atento pero supongo que como todos también tenía sus luces y sus sombras».