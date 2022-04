Texas y Nile Rodgers & Chic, estrellas del Port Adriano Mallorca Festival

Texas, el célebre grupo de rock alternativo de Glasgow liderado por Sharleen Spiteri, y Nile Rodgers & Chic son los principales atractivos del Port Adriano Mallorca Festival, que este año soplará diez velas. El cartel de este encuentro musical, que se desarrollará durante los meses de julio y agosto, también incluye a The Dire Straits Experience, que actuará con el miembro original de la banda británica Chris White.

Nile Rodgers & Chic serán los encargados de abrir el festival. Lo harán el 20 de julio. El músico neoyorquino, que empezó tocando para Aretha Franklin y ha producido a lo largo de su carrera a leyendas como Madonna, David Bowie y Daft Punk, se presentará en Mallorca al frente de Chic, banda de la que es cofundador y con la que logró éxitos como Le freak o Good Times.

«Llevábamos cinco años detrás de Nile Rodgers & Chic y llegan de regalo de aniversario», confiesa Felipe Menéndez, director del Port Adriano Mallorca Festival.

El segundo capítulo del festival lo protagonizará The Dire Straits Experience, el 6 de agosto. Una formación que incluye en sus filas al saxofonista Chris White y que recordará lo mejor de un repertorio sin fecha de caducidad, con joyas como Brothers in Arms o Walk of Life. Junto a White tocarán cinco músicos de contrastada calidad, con colaboraciones para Eric Clapton, Paul McCartney, Elton John, Tina Turner, Mick Jagger o Joe Cocker.

Los encargados de cerrar este año el festival, con entradas a partir de 35 euros, serán Texas, el próximo 12 de agosto. Tras el éxito de su anterior gira, que coincidió con la salida de su último álbum, Jump On Board, Texas vuelve ahora a los escenarios para reivindicar su álbum debut, Southside.