Tres compañías mallorquinas, en el prestigioso Dansa València

El baile contemporáneo creado en Mallorca estará representado por partida triple en el reputado festival Dansa València, todo un referente estatal tras más de tres décadas de andadura. Comienza la próxima semana y allí bailarán las compañías Mal Pelo, que fue Premio Nacional de Danza en 2008, Eulàlia Bergadà y UnaiUna, y subirán al escenario Highlands, Very very slightly y Goosebumps, respectivamente.

Las primeras actuarán el viernes 8, mientras que la tercera procedente de la isla lo hará el domingo 10. Es la primera vez que se produce una colaboración e intercambio de piezas artísticas entre el festival Palma Dansa y el que comienza en unos días, tal como resaltó su nueva directora, María José Mora, que le ha dado un impulso con la recuperación de la programación internacional, la potenciación de encuentros entre profesionales y el considerable incremento del presupuesto.

Durante la presentación del certamen, en el que participan 25 compañías, Mora puso el ejemplo de la actuación de la mallorquina Eulàlia Bergadà. Será la primera vez que la bailarina y coreógrafa exhiba sus creaciones en Dansa València, un hecho «ilusionante» porque «es uno de los festivales que más tiempo lleva trabajando para dar visibilidad a la danza y ha expandido su reconocimiento a nivel internacional». Añadió que «cuando has superado la etapa de artista emergente, es obligatorio pasar por allí», y valoró sobre todo que «está enfocado únicamente a la danza», sin incorporar otras disciplinas escénicas, debido a que «tener un lugar específico donde los bailarines están solos con los espectadores hace más fuerte al sector».

Su espectáculo, Very very slightly, está coproducido por el Teatre Principal de Palma, al igual que Highland. El de Bergadà «invita a reflexionar sobre el valor de saber atravesar las propias impurezas para hacerlas brillar» y lo logra a partir de la combinación de luz, música y danza. En la creación de la compañía Mal Pelo «dialogan la música de Bach con la de otros compositores y textos adaptados para la escena de Nick Cave, John Berger y Erri de Luca»; mientras que el proyecto que presentará UnaiUna, Goosebumps, mostrará a sus tres bailarines «entrar al combate con sus pompones y purpurina» con tres estilos muy diferentes, el que podrá disfrutar el público de Dansa València.

Bailarinas de On Stage irán a la final del mundial

Por otra parte, un grupo de bailarinas de la academia On Stage, en Palma, representará a la isla en la final de la Dance World Cup, que se celebrará en Donosti en junio. El pasado fin de semana compitieron en Burgos con bailarines de toda España y obtuvieron medallas de oro, plata y bronce y clasificaciones para la final, tal como explicaron los responsables de la academia de danza On Stage, Laura Álvarez y Hazem Zakaria. No es la primera vez que esta escuela se clasifica en el certamen internacional, ya que también lo hicieron los dos últimos años.