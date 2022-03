Pepet i Marieta: «Si la comunión entre público y artista es plena surge una magia comparable con el sexo»

¿Qué es Vola, el nuevo disco de Pepet i Marieta?

Vola es el relato de mi adaptación a Mallorca, un «disco de autoayuda» que me ha servido a mí durante la pandemia y que espero que ayude a muchas personas a superar la adversidad del cambio o acompañarles en su proceso de crecimiento personal. También es un dardo envenenado a injusticias como el turismo voraz o el puritanismo imperante en una sociedad cada vez más encorsetada.

¿Qué mensajes quieren transmitir con sus canciones?

En Pepet i Marieta aspiramos a removeros la consciencia mientras os hacemos bailar. Nos gusta bailar las cosas por su nombre, con una sonrisa de oreja a oreja.

Musicalmente, ¿cómo han decidido vestir a Pepet i Marieta en este disco?

Pepet i Marieta siempre ha sido un proyecto muy ecléctico. Eso se debe a mi máxima de poner la música al servicio de la letra. Para mí el mensaje es clave y la música es el vestido con el que lo vestimos. Por eso Vola es un disco que incluye géneros tan dispares como el reguetón, la balada o el reggae. No obstante, hay un denominador común en este disco: una sonoridad más electrónica.

El álbum rezuma positivismo, una invitación a la fiesta, alegría. ¿La música tiene que ayudarnos a saltar en estos tiempos?

Dar buen rollo es un aspecto inherente a nuestra música, y yo diría que ineludible, al fin y al cabo el arte es el espejo del alma y yo soy una persona positiva y vitalista, inevitablemente la música que sale de mi tiene que ser así.

«Tot cantant se’n va la por», expresa en Canta. ¿Sobre un escenario desaparecen todos los miedos?

Sobre un escenario te olvidas de todo, y si la comunión entre público y artista es plena, surge una magia comparable con el sexo.

¿Actuar sobre un escenario es como un Polvito?

Quizás ese sea el summum de toda comunicación artística: hacerle el amor a la audiencia.

¿Qué le llevó hasta una canción como Mallorca ets tu?

Mallorca ets tu es el relato más claro de cómo he sobrevivido a mis dos primeros años en la isla. Explica que vine aquí por amor, que en definitiva es el motor de todas las acciones humanas, directa o indirectamente. Pensamos en colaborar con OR porque Pau, su cantante, tiene un timbre de voz que le iba como anillo al dedo y además es pobler como yo, aunque yo sea de adopción.

Defiende la liberación de prejuicios y el probar cosas nuevas. ¿Qué marcas le dejan en su música las nuevas generaciones, los últimos discursos musicales, fenómenos como la música urbana, el trap o el reguetón?

Llevo 12 años trabajando de profesor de secundaria. Convivo con adolescentes con lo que me empapo de las nuevas tendencias musicales diariamente. Además antes de venir a Mallorca tuve que cambiar de formación por cuestiones logísticas. Ahora mis músicos son muy jóvenes. Ellos también me han expuesto a sonidos más actuales y animado a abrazarlos en nuestras nuevas composiciones.

Compartimos lengua y cultura. ¿Los catalanes conocen Mallorca?

La mayoría de catalanes no van más allá de la Mallorca de sol y playa. Pero cuando vives aquí te das cuenta de que Mallorca es mucho más que eso. Hay que reivindicar la Mallorca del Sant Antoni y ses matances, del senderismo y el ball de bot, y ese interés hay que fomentarlo desde aquí.

Vive en sa Pobla desde 2019, tras toda una vida en su Cataluña natal. ¿Qué buscaba y qué ha encontrado en Mallorca?

Vine a Mallorca por amor. Lo encontré aquí hace 10 años, me lo llevé para Barcelona, y ahora he sido yo que el que ha venido hasta aquí para corresponder su esfuerzo. Como canto en Mallorca ets tu aquí he encontrado «una caseta de poble i la mirar del carrer dels veïns i les veïnes que només mos volen bé».

¿Qué grandes citas figura en la agenda de Pepet i Marieta para este 2022?

La mayoría de los conciertos, de momento, los hacemos en Catalunya y el País Valencià, pero tenemos dos reservas en la isla y todo apunta que el 29 de junio podremos presentar Vola en Marratxí junto a Manel. Cruzamos los dedos.