El sector del libro en Balears debate sobre sus debilidades y sus retos

El sector del libro en Balears se reunió ayer para debatir sobre su situación en la primera de unas jornadas organizadas por el Gremi de Llibreters en las que el debate puso en evidencia la resiliencia de las librerías ante las deficiencias de la industria editorial a las que se enfrentan, como la falta de conexión y distribución entre los diferentes territorios de habla catalana. El futuro de los libreros y distribuidores, el lector joven y las nuevas tendencias también se trataron durante la jornada celebrada en Can Sales, que hoy tendrá continuidad.

Tras la apertura de las jornadas a cargo de autoridades y Àlex Volney, presidente del Gremi de Llibreters, comenzó el análisis de datos del sector del libro, desde los años 90 hasta 2019, por parte de Bernat Ruiz Domènech, editor y observador de la industria editorial, con apuntes de Josep Cots, fundador y librero senior de la librería Documenta de Barcelona, y del propio Volney. Al margen de las discrepancias sobre los datos oficiales, lo que quedó patente es que se editan muchos más títulos que antes, cerca de 80.000 en la actualidad, pero en tiradas más pequeñas, y que el número de los publicados en catalán podría aumentar, porque su distribución es mucho más eficiente que la de los libros en castellano.

Algunos de los asistentes comentaron que debido a esta alimentación constante del sistema por parte de editores y distribuidores, las librerías se ven obligadas a realizar constantemente devoluciones de libros no vendidos. Sobre esta cuestión, Cots señaló que en Documenta, biblioteca especializada en humanidades, recibieron solo el pasado año 13.000 novedades.

Obras en catalán

En cuanto a los libros en catalán, Volney afirmó que se venden más que en los años 90, pese a que, como remarcó Ruiz Domènech, «es difícil encontrar un distribuidor bueno en todo el territorio de habla catalana». Esa realidad, denunciaron desde el público, impide que los autores de Balears lleguen al lector valenciano y que los escritores de allí no sean conocidos aquí o en Cataluña, o incluso que en Mallorca no se encuentren libros de autores de Menorca o Eivissa. «Es un tema comercial, no hay estructura de apoyo comercial y tampoco promoción», incidió Cots.

Otro de los datos analizados fue el índice de lectura, que según las estadísticas oficiales sigue subiendo, pese a la oferta de las plataformas audiovisuales. «Las personas que leen son más, pero leemos menos», interpretó Ruiz, quien, como editor, añadió que «tener más lectores no te asegura vender más libros».

Sobre esta cuestión, tanto Ruiz, como Cots y Volney estuvieron de acuerdo en que en España no se da el mismo «valor» a la lectura que en otros países europeos, en los que leer es una necesidad. Ejemplo de ello, comentaron, es que los libros de bolsillo ya han casi desaparecido del mercado nacional, ligado a las menores ventas en quioscos y a la crisis de la prensa, mientras que en otros lugares editan incluso ensayos en ese formato. Los tres también coincidieron en que el hábito de la «lectura profunda» se está perdiendo, incluso en las universidades, en las que el profesorado ya no exige a su alumnado que se lea un libro específico, sino que le facilita un resumen fotocopiado con lo más importante de esa obra. «No se aprende a leer», lamentó Josep Cots, a lo que Ruiz y Volney constataron que «los lectores se forman en casa».

Nuevas librerías

En cuanto al nuevo modelo de librería, Bernat Ruiz enumeró una serie de características: tienen una sala de venta más pequeña y con menos stock, con un almacén pequeño (o sin), en las que se dedica más espacio a actividades culturales, con dos o tres trabajadores como máximo y que cuenta con dos tipos de cliente: el tradicional del barrio y el que llega atraído por esa oferta complementaria. Esas nuevas librerías, que tienden a agruparse geográficamente, crean redes y clústers, y se van especializando.

Antes de este debate, las jornadas contaron con la presencia del conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company; vicepresidenta del Consell y consellera de Cultura, Bel Busquets, y Antoni Noguera, teniente de alcalde de Cultura de Cort, quienes mostraron su apoyo a este iniciativa del Gremi de Llibreters.

Los tres coincidieron en que son momentos propicios para la reflexión. Noguera afirmó que la actividad municipal debe estar basada en la cultura y recordó que las bibliotecas de Palma registraron 174.000 usuarios durante 2021. Busquets recalcó la importancia de la educación como fuente de nuevos lectores y Company consideró que «la puerta de entrada en la cultura son las librerías».