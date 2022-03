Música de tot tipus

La música i l’humor no estan en absolut desconnectats. Mirau sinó Rossini, que té obres del tot divertides. O comentar un grup que aquests dies actua a Palma, Les Luthiers, que des de fa dècades ens fan riure a través d’enginys instrumentals i bona música. Encara hi sou a temps de veure’l, ja que avui i demà actuen a l’Auditòrium de Palma.

Per altra banda, a poc a poc els diferents grups musicals de l’illa s’acosten a la Setmana Santa a través de la Música. És el cas de l’Art Vocal Ensemble, que per aquest cap de setmana ens proposa un concert que, amb el títol de Passió i Lirisme sacre en el barroc, interpretarà obres de Vivaldi, Pergolesi i Scarlatti. El grup, dirigit per Llorenç Gelabert, estarà acompanyat per la soprano Laia Frigolé i el contratenor Hugo Bolívar. Les cites avui a la Porciúncula i demà a Monti-sión de Pollença (sempre a les 19h).

La Camerata Balear, fundada fa dos anys per Daniel Mulet i formada per joves músics menors de vint-i-cinc anys, presenta avui en el Teatre Xesc Forteza de Palma (19.30h) un concert amb obres de Mozart i Beethoven.

També avui i a l’Auditori d’Alcúdia (20h), l’Orquestra Universitat de les Illes Balears, dirigida por Xisco Amengual i l’Orfeó Universitat que dirigeix Conxa Oliver, interpretaran l’ Ave Verum i la Missa Brevis, de Mozart.

No molt lluny d’aquell indret, a Inca, en el Teatre Principal (20h), l’Orquestra de Cambra de Mallorca, amb Bernat Quetglas al davant, oferirà una de les obres més sentides de Xostakovitx: la Simfonia de Cambra, que el compositor escriví després de veure com havia quedat la ciutat de Dresde arran de la guerra. També, en el programa, el Concert per a piano número 11 de Mozart.

I per acabar el cap de setmana, demà horabaixa un quartet de corda format per Nina Heidenreich i Jennifer Moreau (violíns), Ewelina Bielarczyk (viola) i Marius Díaz Lleal (violoncel), interpretaran a l’església de Fartàritx (19h), a Manacor, obres de Haydn i Mendelssohn.