Cassen vuelve a hacer reír en Mallorca

El primer capítulo que escribió de la biografía Cassen. Bromeando con mi padre fue el de Bahía de Palma. Se cumplen seis décadas del estreno de la película rodada en la isla con el histórico actor y cómico junto a Arturo Fernández, Elke Sommer y Teresa del Río; y cuando se proyectó de nuevo en el Teatre Principal en el año 2000 para conmemorar el centenario del turismo en Balears, a la hija de Castro Sendra (su nombre real), Sonia Sendra, le entró el gusanillo de plasmar por escrito las muchas anécdotas que le contaron los que asistieron al reestreno. Allí estaban el galán del cine español y el director, Juan Bosch; y los recuerdos de Cassen fueron el inicio de un libro que se gestó en Mallorca y que la autora presenta este viernes a las 19 horas en la biblioteca Can Sales.

«Les escuchaba absorta y veía que todos tenían muchas ganas de rememorar aquellas vivencias, por lo que pensé que había que relatarlas», explica la hija menor de quien fue el protagonista de Plácido, nominada a los Oscar, y participó en otros largometrajes tan destacados en la filmografía española como Atraco a las tres y Amanece, que no es poco. Sonia Sendra acabó entrevistando a casi 70 personas y buceó en el archivo que guardaba su madre, a la que dedica el libro, para publicar una biografía no solo de su progenitor, sino de un humorista precursor del chiste rápido y un referente para generaciones posteriores. «Cuando empezó a ser conocido, solo estaban Tony Leblanc, que hacía de paleto, y Gila, famoso por sus monólogos. Se les distinguía diciendo que Gila hace pensar, Cassen no da ni tiempo», afirma. Y pone dos ejemplos de chistes: «Los clásicos por teléfono de ‘Olga, dilga’ y ‘¿Está Conchita? No, está con Tarzán’».

Fue un artista muy prolífico que combinó el cine con el teatro de revista y espectáculos propios de humor, como el que le llevó a descubrir Mallorca. Se titulaba Cassen & Company y lo hacía con quien después sería su esposa, Mari Carmen Crespo. «Como aún no estaban casados y mi abuela paterna no se fiaba, envió a mi abuelo a la isla, que era marino mercante, para controlarles. Se presentó una tarde en el hotel y mi madre alucinó. De todos modos, se quedó tranquilo, porque cada uno estaba en su habitación», cuenta entre risas. Se enteró hace poco de esta anécdota, por lo que no sale en el libro. Años después regresaron a Mallorca para actuar en los Jardines Rosales y porque Cassen tenía un fan y buen amigo que le invitaba cada verano.

La conversación ficticia entre hija y padre (murió en 1991) y el formato documental de parte de la biografía sirven para retratar a un humorista que «en casa era una persona seria, aunque hacía muchas bromas», y para «hacer justicia a este gran hombre que dedicó toda su vida a hacer reír a la gente en un momento en que la sociedad necesitaba reír a toda costa», como se lee en la sinopsis. Cassen. Bromeando con mi padre es un homenaje familiar, aunque Sonia Sendra espera que un día haya además un reconocimiento mayor, que podría ser a través de un formato que Castro Sendra dominaba: el audiovisual.