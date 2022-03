La Asociación de la Prensa de Madrid ha entregado este jueves los Premios APM de Periodismo 2021, que han recaído en el dibujante Peridis, Lucía Franco, Diego Casado y los Servicios Informativos de RTV Canaria, en una gala que ha estado marcada por la amenaza a la profesión en la guerra de Ucrania.

El acto de entrega de los galardones se ha celebrado este jueves en el centro cultural Conde Duque de Madrid, presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martinez-Almeida, y ha contado entre otros con la asistencia de la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís.

Unos galardones que en esta 83 edición han estado marcados por la guerra de Ucrania y el peligro de la "censura" de Rusia a la libertad de expresión y de información, con la amenaza de penas de hasta 15 años de prisión para quien no ofrezca información veraz.

Durante el acto, que ha cerrado con una pieza musical con piano y violín de solidaridad con el pueblo ruso, se ha recordado también a los periodistas fallecidos en la cobertura de la invasión rusa y se ha aplaudido el gesto de Marina Ovsynnikova, la periodista rusa que apareció con el cartel de 'No a la guerra' en directo.

"Una de las primeras víctimas de los regímenes totalitarios es siempre la libertad de prensa. Lo estamos viendo en Rusia durante este mes, con un gobierno que ha impuesto una ley que establece la censura de facto y obliga a los periodistas a elegir entre difundir su propaganda o la cárcel", ha señalado la presidenta regional durante la clausura del acto.

En esta línea, Ayuso ha reconocido la labor de los corresponsales que cubren el conflicto poniendo en riesgo su vida para contar la guerra. "Sin su compromiso, sin su valentía, viviríamos al margen de la libertad", ha subrayado la jefa del Ejecutivo autonómico para recalcar que "la libertad no es como el sol que aparece cada día" sino que "tiene enemigos".

"Vivimos tiempos convulsos, estamos rodeados de incertidumbres y el periodismo no puede ser parte del problema, porque no lo es, sino de la solución. Por eso frente al ruido, el periodismo no puede ser equidistante; tiene que ser honesto, buscar la verdad, atreverse a contarla y hacerlo bien. En definitiva, hoy más que nunca el periodismo debe aspirar al rigor, como hacen la mayoría de los profesionales: rigor en la comprobación de los hechos, en la forma de darlos a conocer y en las conclusiones", ha destacado.

También en esta línea se ha pronunciado el alcalde de la capital, que ha reivindicado el papel de los medios en una democracia y ha subrayado que en las guerras la primera víctima "es la verdad" para poner a la citada periodista rusa "como símbolo de la libertad de expresión que nos tiene que guiar a todos" para seguir asegurando "el derecho fundamental a transmitir información veraz". "La libertad de expresión es lo que mejor nos cualifica como democracia", ha subrayado.

"Bajas violentas y dificultades"

De su lado, el presidente de la APM ha lamentado "las bajas violentas y las dificultades" que atraviesa la profesión, con profesionales asesinados en México o el aniversario de la muerte de David Beriain y Roberto Fraile en Burkina Faso o la guerra de Ucrania como la "más reciente".

"Putin declaró la guerra a los periodistas y anunció penas de 15 años simplemente por decir la verdad. El difícil papel de la prensa sigue siendo decir la verdad, contar lo que está pasando para que esa información genere decisiones inteligentes en la gente. Nos corresponde establecer la verdad entre la pseudociencia, la desinformación y la verdadera información", ha defendido.

Pero también ha puesto el acento en el compromiso renovado desde la institución con la ética periodística en un momento en que se vive en la "selva de sobredosis de información" con 2.874 medios nativos digitales. Así ha advertido ante las "locas carreras" por conseguir tráfico con información lo suficientemente "sensacional, provocadora y sugestiva" para generar mayor número de clics. Ante ello, ha indicado, la APM busca impulsar "talleres escolares" para enseñar a los alumnos a "separar el trigo de la paja, lo verdadero de lo superfluo".

Los galardonados

En esta edición los Premios APM de Periodismo 2021 han reconocido el trabajo de Peridis, Lucía Franco, Diego Casado y los Servicios Informativos de RTV Canaria, que los han recibido de manos de la presidenta regional y el alcalde de la capital.

El dibujante José María Pérez González, Peridis, ha agradecido los galardones en nombre de los premiados con un discurso en el que ha recalcado que "el periodismo es estar allí y contar lo que pasa". "Estamos viviendo en directo el valor enorme que para nuestras sociedades supone disfrutar de la libertad de información y la desgracia que acarrea padecer los efectos de una férrea censura", ha subrayado.

En este sentido, ha incidido en que "la humanidad necesita" que los periodistas estén en Ucrania "y sobre todo los ucranianos" porque "nos va en ello la democracia y derechos humanos" y es necesario para "no olvidar ignominia que se desarrolla ante nuestros ojos".

En concreto, el Premio APM de Honor 2021, que se otorga en reconocimiento de toda una vida profesional, ha recaído en Peridis por su "larga trayectoria en el mundo del periodismo a través de sus viñetas, auténticos editoriales sobre la actualidad de la jornada, siempre con una visión crítica pero no ácida, y presidida por el sentido del humor".

Con el Premio APM al Mejor Periodista del Año 2021, que reconoce la mejor labor periodística durante el ejercicio, ha sido para los Servicios Informativos de Radio Televisión Canaria, por su "extraordinario ejemplo de servicio público durante la cobertura de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, que ha puesto de relieve el valor de los canales autonómicos cuando se producen noticias de gran alcance".

El Premio APM al Periodista Joven del Año 2021 ha sido concedido a Lucía Franco, reportera de 28 años, colaboradora fija de El Confidencial en la sección de Madrid y anteriormente redactora de El País. La APM ha destacado sus reportajes sociales, en los que se implica personalmente en los asuntos que trata, para relatar y denunciar situaciones de actualidad en la Comunidad de Madrid.

Finalmente, el Premio APM al Periodista Especializado en Madrid 2021 ha sido otorgado al periodista Diego Casado, fundador y redactor jefe de los medios hiperlocales Somos Madrid, asociados a elDiario.es y anteriormente a El Periódico de Cataluña. Un periodista que ha dedicado la mayor parte de su carrera a la información de Madrid, según ha indicado la APM, Diego Casado fue pionero de la prensa hiperlocal en España.