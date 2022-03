Paul Zinnard, un rockero en busca del "gusto del oído"

Sonríe y se muestra agradecido Carlos Oliver (Palma, 1966) cuando colocan a Paul Zinnard, su alter ego, en la onda de Tom Petty o Wilco y le comentan que algo hay del sonido de los Dire Straits en Formula H, su nuevo disco publicado el pasado mes de febrero con el sello que creó hace un tiempo para «tener el control» en una industria siempre caníbal. Una colección de ocho canciones en inglés que se mueven entre la nostalgia y el optimismo, y en la que «gana la luz», subraya su autor. Todas nacidas en el barrio madrileño de Lavapiés, donde vive desde hace más de 30 años, interpretadas desde la emoción, con una dicción exquisita y con la misma banda con la que grabó su anterior entrega, Trance (2021). Se puede escuchar en plataformas digitales y el próximo otoño, en directo en Palma.

A diferencia de Trance, grabado en una semana, a la caza de «la interacción total» entre Patricia de Velasco (guitarra y coros), Willie B Planas (órgano Hammond B3), Cristina Chiloé (batería) y Miguel Morell (bajo), en Formula H se ha buscado «el gusto del oído, que la escucha produzca placer».

Se registró con calma, durante seis meses, en el piso del productor, el también mallorquín Miguel Morell (a quien Zinnard conoce de cuando vivía en Palma), instrumento a instrumento. «El trabajo resultó muy gustoso. Disfruté con él y cuando eso ocurre siempre se transmite» en las canciones.

Para escribirlas, hay muchos caminos: «El de la poética, la métrica, la formalidad, el de la libertad absoluta y construir como uno quiera…». Oliver sabe de lo que habla. La escritura es una de sus grandes pasiones. «No escribo canciones, las vomito. Si sacara un libro sobre cómo escribir canciones se llamaría así, Cómo escribir canciones, y sus páginas estarían en blanco», asegura un músico que encuentra en los relatos un «alimento» para la composición. «Publiqué Sex, dreams and solitude con otros autores (Aaron Coleman, Nicole Frager y violeta Braña-Lafourcade), americanos que viven por Madrid. Cuando no escribo canciones suelo escribir relatos, a diario. Participo en un evento mensual en un bar y me gustar escribir con la vista puesta en ese día. No estoy en el circuito, no es lo mío, aunque lo hice en su día y llegué a publicar en una revista de Philadelphia», apunta. En cualquier caso, que nadie espere confesiones o referencias al sexo y a los sueños en sus canciones. «Los sueños no me interesan, al contrario que la realidad. El sexo tampoco me interesa como canción, me interesa más lo que viene antes, el romance y todo lo que apunta al sexo. La soledad sí me resulta muy necesaria», reflexiona.

En Estados Unidos, donde ha pasado temporadas, remató un idioma que ya hablaba con soltura. «Mi padre estuvo muy obsesionado con que aprendiera idiomas, y de muy niños mis hermanos y yo estudiábamos inglés a diario, de manera estricta», recuerda.

Formula H se ha editado con el sello que Carlos Oliver montó hace unos años, Two Mad Records. «Lo creé por un motivo, era el momento de tener el control. La industria había cambiado mucho, se derrumbó el negocio principal, que era la venta de discos, y para un artista hoy en día es muy difícil tener una compañía y los dos vivir de ello. Estando en una multinacional puede ser que ella se lleve la gran parte del pastel. A ti te puede ir bien artísticamente pero no económicamente, que es lo que más pasa hoy. Yo opté por un camino solitario, pero en el que tienes que hacerte cargo de muchos trabajos que desconocías», explica.

Desde Lavapiés observa estos días el horror a las puertas de Europa. «La guerra me deprime. No podemos vivir con un tío que nos amenaza constantemente». Tampoco le gusta el cambio que ha dado su barrio, que pasado de la «gentrificación a la turisficación, como en Palma», una ciudad en la que actuará en otoño, dentro de una gira de «no más de ocho conciertos».