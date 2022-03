Malas madres, madres arrepentidas, madres helicópteros, hipermadres, madres ausentes, castradoras, intensas, motivadas, colegas… En el infinito saco de las etiquetas maternales, descubro una que no conocía: monpet, madres sin tiempo personal para ellas (mother with no personal time), mujeres que tienen inculcado el cuidado a los demás y descuidan el suyo, una dictadura como otra cualquiera.

Querer a tu hijo no es incompatible con desear perderlo de vista un rato. O un día entero. Puede, incluso, que hasta le quieras un poco más después de disfrutar de un día libre para ti. La felicidad, o algo bastante parecido, es dejar a tu hijo en buenas manos -las de la siempre maravillosa abuela, la tía molona o el tío montañero- y tener por delante una jornada tranquila y solitaria. En esos casos, hay dos opciones. Una es aprovechar para limpiar la casa y cocinar para toda la semana. Seguirías siendo una monpet, asúmelo. Otra posibilidad (mucho más interesante y saludable mentalmente) es hacer vida social. O vida sexual. Pero hablemos de otra alternativa: la cultural. Lecturas recomendadas Qué gran idea abandonar por un día los manuales de educación y crianza con los que todas las madres motivadas piensan que serán mejores madres que las demás y dejarse mecer por una buena novela. Te voy a hablar de dos novedades editoriales, dos libros escritos por madres que te atraparán. Eso espero, al menos. Son dos novelas que te harán evadirte de tu día a día y, al mismo tiempo, te harán reflexionar sobre la maternidad. Si la crianza de tu hijo te está resultando complicada, constatarás lo que todas sabemos: que, en realidad, no estamos tan solas como pensamos porque tus problemas son también los míos. Apuntad: La bajamar, de Aroa Moreno Durán, y Solo nos queda esperar lo mejor, de Carolina Setterwall. Si te pasa lo mismo que a mí, una vez que los empieces no podrás parar de leerlos. Aroa Moreno Durán traza en La bajamar (Random House) un impresionante retrato de tres generaciones de mujeres de una misma familia con Euskadi, la Guerra Civil y el hambre de fondo. Es un maravilloso dibujo de la maternidad, los secretos familiares y los miedos. La culpa también se hace hueco entre sus páginas. La culpa que, por ejemplo, siente una de las protagonistas, una madre del siglo XXI que huye de su bebé porque la responsabilidad le ahoga. Premio Ojo Crítico de RNE 2017 por La hija del comunista, la autora confiesa que no podía haber escrito su novela de no haber sido madre, algo que te cambia la perspectiva vital y la opinión que tienes sobre tu propia madre, a la que, de repente, empiezas a valorar inmensamente por un trabajo y unos sacrificios que nunca antes habías valorado. ¿A qué está dispuesta una madre para salvar la vida de los suyos? Las primeras páginas de Solo nos queda esperar lo mejor (Seix Barral) cortan la respiración. La protagonista, mamá reciente, se levanta un día tras una noche complicada con su bebé, y comprueba que su pareja y padre de la criatura está muerto. Era joven y no tenía enfermedades previas. Pero esa noche se le paró el corazón, dejó de respirar y se convirtió en un cadáver. Tras ese mazazo, la autora novel sueca -que ha inundado la novela de notas autobiográficas- nos traslada al pasado y nos cuenta la historia de la pareja, cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo tuvieron a su hijo. La angustia de la maternidad Con saltos al presente y recuerdos del pasado, Setterwall enuncia una maternidad que no suele aparecer en los manuales de crianza. Nos habla de la depresión posparto, de la angustia que te provoca la responsabilidad de que un ser vivo tan pequeño dependa de ti hasta para respirar, de los problemas de pareja que acarrea relegar la vida sexual, de la necesidad de pedir ayuda profesional cuando el mundo se te abre bajo tus pies. «Me siento cada vez más incompetente, inútil y totalmente incapaz como madre. Quiero que alguien me rescate de esta situación. No veo la luz al final del túnel». ¿Te suena? Es lo que piensa la protagonista de su bebé recién nacido. Espero haberte convencido. Espero que este fin de semana dejes a tu hijo en buenas manos y te dejes mecer por una buena novela.