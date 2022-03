La Partituroteca de la UIB custodia el patrimonio musical

En el tercer piso del edificio de sa Riera de la Universitat de les Illes Balears se guardan antiguas partituras manuscritas por compositores de las islas, libros sobre música, discos, publicaciones especializadas, fotografías y algunas cartas firmadas por Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Manuel de Falla y Bela Bartok que enviaron a sus contemporáneos isleños como Joan Maria Thomàs, Antoni Matheu o Bartomeu Oliver... Todo eso forma parte de la Partituroteca i Centre de Documentació Musical de la UIB, departamento creado en 1996 por Joan Company, director-fundador de la Coral de la Universitat, para «que el patrimonio de autores de las islas no quede en el olvido» y que no se pierda la memoria histórica cultural.

A este lugar acuden músicos, estudiantes universitarios, alumnos del conservatorio y profesores de música en busca de información. «Somos un centro un poco elitista, porque no hay tanta gente que estudie estas cosas», comenta Company. Sobre cuál es la partitura más valiosa de todas las catalogadas, el director de la Partituroteca responde sin dudar que «tiene valor toda la música que no ha podido ver la luz», es decir, que no ha sido interpretada. En este amplio fondo musical se descubrió una partitura inédita de música para piano de Isaac Albéniz de 1890.

Una sala con estanterías repletas de archivadores con centenares de partituras originales, libros apilados y revistas de música recibe al visitante, abrumándolo por la ingente cantidad de documentos que hay a la vista, pero esa sensación desaparece en segundos, el tiempo que tarda la bibliotecaria Clara Rul·lan en localizar cualquier petición. «¿Hay algo de Samper por aquí? Tenía una caligrafía fantástica...», le pregunta Joan Company. Al momento, la documentalista trae una partitura de este compositor con poesía de Jacint Verdaguer. Company y Rul·lan llevan años trabajando en equipo en este departamento, que forma parte del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

«Todo esto es Antoni Torrandell, todo esto es Joan Maria Thomàs, esto es Bartomeu Oliver, esto es Toni Matheu», va señalando estantería por estantería Company. Más allá, en otra sala, se guarda una amplia discografía y fondo audiovisual donado por el periodista Tomás Seguí, especializado en música clásica y que suma miles de aportaciones a la Partituroteca. Entre los casetes antiguos, hay una grabación que este periodista hizo a escondidas el día que Von Karajan inauguró el Auditorium.

La Partituroteca nació a raíz de que la familia de Joan Maria Thomàs regalase el fondo personal del compositor a Joan Company, quien había realizado su tesis de licenciatura sobre este músico. Los numerosos documentos y el epistolario atestiguan que Thomàs se relacionó con los más importantes compositores de su época y que «es un personaje central del siglo XX de la música española», como sostiene el fundador de la Partituroteca. «La partitura de Atlántida, Manuel de Falla la practicó en Mallorca con la Capella Clàssica de Thomàs», añade sobre esta figura.

Después de recibir ese fondo, llegaron más donaciones de otras familias. La de Antoni Matheu, organista de la catedral y compositor, la de Bartomeu Oliver, «posiblemente uno de los directores más prolíficos, sobre todo para música de banda», donación que hizo el director de la banda municipal de Capdepera que tenía casi todas sus partituras porque las rescató de la casa del músico antes de que fuera derribada... También llegó material de Toni Torrandell, aunque en este caso se trataba de copias, porque el compositor había donado los originales a la Sociedad General de Autores.

También la familia Massot i Muntaner entregó unas 420 partituras, 180 discos de vinilo, un piano vertical Lladó y documentos, imágenes y obras de arte reunidos por varios de sus miembros.

La lista sigue con los nombres de Antoni Noguera, Joan Moll, lluñis Ballester, Jaume Bover, la familia Casasayas, las donaciones del Consell de Mallorca, del de Eivissa, de Blau, Ona Digital, Fundació AC...

Los investigadores y el centro

En la Partituroteca se cataloga, conserva y divulga todo lo que les llega. En relación a su fondo y su función, el pasado miércoles comenzó un ciclo de conversaciones entre investigadores en el que participan Bàrbara Duran, Eugenia Gallego, Joan Círia, Francesc Vicens, Ximo Esteve, Bernat Quetglas, Antoni Pizà, Jaume Bueno y Amadeu Corbera. Tiene doble objetivo, por un lado dar a conocer este depósito musical, pero también e «importante, dar a conocer a nuestros investigadores, a nuestros musicólogos que son los que pican piedra y que casi todos, por no decir todos, han tenido que recurrir a la Partituroteca», apunta Company.

Precisamente para garantizar la conservación de ese patrimonio y que pueda seguir consultándose en el futuro, ahora se ha planteado la necesidad de digitalizar el fondo de la Partituroteca. «Son papeles que o se digitalizan o tienen los días contados», remarca Clara Rul·lan.