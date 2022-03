Molts d'anys, Bach

Cada any, prop del 21 de març, amb la primavera, a Alaró, celebren l’aniversari de Johann Sebastian Bach. I ho fan a través d’un monogràfic del mestre dins el cicle Matins de l’orgue. Avui (11.30h), Miquel Bennàssar posarà nota musical a l’efemèride interpretant algunes peces del catàleg BWV així com una Improvisació sobre el nom BACH, que en notació alemanya representen les notes si bemoll, la, do i si natural.

Si el que cercau és un espectacle familiar, per a tots els públics, us suggerim La Bella y la Bestia que ens proposa la Sala Mozart de l’Auditori. Avui a les 17.30h. Una mica més tard, el claustre de Sant Domingo de Pollença (20h), acollirà un recital de veu i piano, en el qual la mezzosoprano Katerina Kovanji, el tenor Joan Laínez i la pianista Maria Victòria Cortés interpretaran obres de Pietro Mascagni, Georges Bizet i alguns fragments de sarsuela. El mateix concert es repetirà demà diumenge en el Conservatori de Felanitx a les 19h. Demà també tenim una estrena absoluta. Es tracta de la Cantata Thalamos que ha escrit Mercè Pons sobre textos de Víctor Gayà. Els intèrprets seran els membres d’Studium Aureum. La cita, a les 19.30h en el Conservatori de Palma. També demà diumenge, tendrem un altre monogràfic Bach a Inca, en concret a Santa Maria la Major (20h), ja que l’Acadèmia de música antiga de Caimari oferirà un programa titulat Una altra mirada a Bach, com a cloenda del Festival de Música Antiga d’Inca. A la mateixa hora, però a S’Agrícola de Manacor, demà, actuació de la soprano Noemí Anglada acompanyada al piano per Déborah Monserrat. Obres d’Ivor Gurney, Eduard Toldrà, Clara Wieck-Schumann, Reynaldo Hahn i Alexander Von Zemlinsky.