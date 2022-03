Albert Mèlich: «El teatro intenta atraer a los jóvenes a su ritual»

El actor Albert Mèlich interpreta a cuatro personajes en Altres formes, de los que "solo se salvaría uno, porque los otros son unos perlas". La obra que estrena hoy el Teatre Principal de Palma, Premi Mallorca de Textos Teatrals, es un "poema dramático" que retrata la violencia machista y la marginalidad en un barrio que podría ser Son Gotleu.

Un maltratador alcohólico. ¿Ha sido su papel más difícil?

Diría que no, pero sí he tenido una gran dificultad por diversos motivos. En primer lugar, no he querido caer en estereotipos, sino intentar hacer un papel riguroso y, como es algo tan alejado de mí, me he documentado a través de historias que me han contado y con referentes a nivel audiovisual sin llegar al trabajo de campo de meterme en casa de nadie. Sin embargo, lo más difícil es cuando actúo con mis compañeras y mi personaje las tiene que agredir y tirar al suelo en varias escenas. Trato de generar un vínculo de confianza previo y les pregunto si les he hecho daño, debido a que la situación es muy delicada.

La obra está ambientada en el confinamiento en una barriada marginal. ¿Le ha servido de algo la experiencia vivida por todos para reflejar la fractura social de ese entorno?

Durante el confinamiento, en mi familia ya comentábamos lo privilegiados que éramos porque sabíamos que había personas que lo estaban viviendo en casas pequeñas, sin las herramientas adecuadas y obligadas a estar bajo el mismo techo con gente de la que normalmente huían. Eso se refleja en la obra, con todo el sufrimiento que conlleva. Desde una posición privilegiada asusta ver que existen estas otras formas de vida, pero ahí están, aunque apartemos la vista. Generan una gran incomodidad y a veces uno piensa en dejarlo todo para ir a echarles una mano a pie de calle, pero nadie te lo ha pedido.

El autor, Miquel Àngel Raió, quiere romper con la «mirada paternalista» existente hacia los vulnerables. ¿Sucede porque apenas les damos voz?

Sí, por eso se agradece una obra como esta. A nivel cultural no se les pone el foco que tal vez deberían tener. El argumento es muy duro, con escenas crueles y una situación muy desagradable, aunque quienes han visto Altres formes afirman que les atrapa. En parte es por la escenografía, que remarca la belleza de lo oscuro, con una composición visual muy potente que convierte la obra en un poema dramático, tal como lo llaman sus autores, Miquel Àngel Raió y Conchi Almeda. Tiene un cuerpo y una forma que creo que ni ellos se esperaban.

También escasean las obras con protagonistas adolescentes y su asistencia al teatro. ¿Por qué no se dirigen más a ellos?

Algunas compañías lo están intentando, cada vez más. Pero el teatro es un ritual que propone un ritmo y los adolescentes hoy en día van más rápido. Tienen inputs continuos tanto de redes sociales como de series y todo lo que llega por el móvil, incluso con audios que se escuchan a doble velocidad, y quieren eso. Los que tratan de atraer a los jóvenes al teatro lo hacen con la magia que se crea entre sus cuatro paredes mediante unos recursos propios que generan vivencias únicas. Hay que luchar para que estas nuevas generaciones también lo disfruten. De todos modos, Altres formes no va dirigida solamente a adolescentes, sino a un público genérico a partir de esa edad.

¿Qué papel juegan la música, la danza y la performance?

Los autores son deductivos, no inductivos, van de lo genérico a lo concreto, y aquí hemos trabajado así. Desde el principio teníamos la música de Jaume Manresa, la escenografía de Elionor Sintes, la técnica y todas las demás piezas de la obra; con un texto escrito con una sola voz que ha acabado segregado en diferentes partes (música, danza, movimiento) en función de las necesidades que se generaban. Al final han surgido cuatro voces, las cuatro mujeres de la obra, y a los cuatro hombres se les ha dejado sin voz de forma expresa. Yo interpreto a todos esos personajes y apenas tengo texto, sino una fuerte presencia escénica a base de movimiento.

¿Actuar en las sátiras políticas de Polònia es el contrapunto?

Sí, son dos géneros totalmente diferentes. Polònia es una fiesta. Interpreto a Almeida, el alcalde de Madrid, que mide 1,60 metros y yo 1,90; y a Ortega Smith, el de Vox, imagínate. Me lo paso muy bien y es una sensación como de familia, porque nos conocemos desde hace mucho.

En Mallorca es más conocido por Mai neva a Ciutat y Pep. ¿Las series de televisión de IB3 generan cohesión social?

Supongo que cada serie crea diferentes cosas en el espectador, aunque sí apelan a algo común, de aquí, y sobre todo demuestran la enorme calidad y el potencial artístico existente en Mallorca. Por eso es una verdadera lástima que siempre trabajemos en unas condiciones muy precarias y con más horas de las que deberíamos. Lo hacemos porque amamos el oficio al que nos dedicamos y cuando dan un reconocimiento a una serie, como acaba de ocurrir con Pep, te da fuerzas para seguir, ya que no ibas equivocado.