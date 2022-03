Los artistas más reconocidos de Rusia alzan su batuta contra la guerra de Ucrania

"No queremos otra guerra, no queremos que la gente muera". Con total contundencia, 17 de las personalidades culturales más apreciadas en Rusia claman por un fin inmediato de la guerra de Ucrania. No son los únicos, pero sí firmas reconocidas de la cultura y el deporte, respetadas en el país del pretendido nuevo aspirante a zar, Vladímir Putin.

“Actuamos ahora no sólo como personalidades culturales, sino también como gente común, ciudadanos de nuestro país, nuestra Patria. Entre nosotros están los hijos y nietos de los que combatieron en la Segunda Guerra Mundial”, testigos de esta insoportable invasión a Ucrania. Así comienzan el manifiesto ocultos en sus casas por temor a ser detenidos por la policía rusa encargada de encarcelar a cualquier ciudadano que esté en desacuerdo con la invasión de Ucrania. Entre los firmantes se encuentran personalidades como las de Mikhail Ivanovich Bychkov, jugador ruso de hockey sobre hielo, el actor Igor Zolotovitskiy, o Vladimir Teodorovich Spivakov, el violinista que en 2020 devolvió una medalla a Bielorrusia para denunciar la tiranía soviética. "Recibí la Orden de Skaryna por méritos especiales en el ámbito humanitario, éxitos basados en el renacimiento nacional, en defensa de la dignidad del ser humano y los derechos de los ciudadanos de Bielorrusia", explicaba desde su país natal Spivakov, amante de España que, en 1990, en pleno colapso de la Unión Soviética, se instaló en Asturias junto al resto de "Virtuosos de Moscú" y sus familias. Fue una invitación del entonces Príncipe de Asturias, hoy Felipe VI, para crear en el Principado una escuela de élite musical que llevó a Spivakov a reinventarse como director de la orquesta. “En cada uno de nosotros vive la memoria genética de la guerra. No queremos otra, no queremos que la gente muera”, añaden sin querer mostrar ni un vídeo de un concierto de Dmitri Shostakovich improvisado el pasado 13 de marzo en pleno centro de Moscú. “Un canto en favor de la paz”, entonan. “El siglo XX ha traído a la humanidad demasiado dolor y sufrimiento. Queremos creer que el siglo XXI será el siglo de la esperanza, de la apertura, del diálogo, el siglo de la conversación humana, el siglo del amor, la compasión y la misericordia”, escriben en este valiente manifiesto en contra de Putin. “Hacemos un llamamiento a todos aquellos de quienes depende el cese de las acciones armadas, el retiro de las tropas y sentarse a la mesa de negociaciones. Hacemos un llamamiento a la preservación del valor más alto: la vida humana”, concluyen desde su encierro, sabiendo que la frialdad de las cárceles rusas les espera. Esa es la gran partitura de Spivakov y de las otras ‘celebrities’ rusas, decididas a mostrar sin tapujos su rechazo a "la humillación a las personas y a la tortura". Que con valentía y un instrumento musical en las manos, en vez de un kalashnikov, hacen frente al anisa imperialista de Putin. Estos son los otros ilustres firmantes del manifiesto en favor de la paz: Mikhail Bychkov, Igor Zolotovitski, Igor Kostolevski, Dmitri Krymov, Evgueni Mironov, Andrei Mogutchi, Evgueni Pissarev, Konstantin Raïkine, Maria Reviakina, Victor Ryzhakov, Youri Rost, Vladimir Ourine, Nina Oussatova, Valeri Fokine, Alissa Freindlich