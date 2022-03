Molt per triar

Els qui ens agrada la música, aquest cap de setmana tenim una agenda plena de bones propostes. Preparau-vos, perquè la cosa va de qualitat.

Primer, com cada dissabte, tenim a les 11.30 a Alaró, el tradicional concert d’orgue, amb Miquel Bennàssar. Mitja hora més tard, en el Conservatori de Palma, l’Ensemble Lliteres, format per músics de la Simfònica, oferirà un monogràfic Bach, amb l’eivissenca Lina Tur com a solista de violí i directora. Tota una garantia.

A Inca, avui horabaixa i en el Teatre Principal (20h), l’Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Olivier Charlier, qui també actuarà com a solista, interpretarà Les quatre estacions de Vivaldi. Un concert que es repetirà demà a Manacor a l’església del Convent de Sant Vicenç (19h).

També en el Teatre d’Inca (19h), demà tenim un espectacle sobre Bach, amb l’actriu Caterina Alorda posant-se en la pell d’Aina Magdalena i amb els músics Fahmi Alqhai (viola de gamba) i Tomeu Seguí (clavicèmbal).

A Manacor, en el Teatre (19h), avui horabaixa, el Cor de Cambra Ars Antiqua ens proposa un concert/homenatge a Jaume Santandreu Sureda, a través de set peces escrites per Josep Ros Sancho a partir de set poemes del llibre Nissaga de Sen, publicat per Santandreu l’any 1985. Amb la direcció d’Eulàlia Salbanyà, acompanyaran el cor el pianista Andreu Riera, Maria Àngela Riera a la flauta i la xeremia, així com els solistes Maria Antònia Gomila, Sergi Gil i Joan A. Oliver.

Sense sortir de Manacor, demà diumenge a les 18.30h i a l’Auditori, el cantant de musicals Gerónimo Rauch actuarà al costat de la Banda de Música.

També, els amants del flamenc, tenen cites interessants dins el Festival Paco de Lucía. Avui horabaixa, en el Teatre Xesc Forteza de Palma (20h), Rosario ‘La Tremendita’ i demà, en el mateix espai (19h), l’espectacle Jubileo de Miguel Fernández El Yiyo.