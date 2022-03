Álvaro Mur: «Convivo y crezco con las obras para aportarles lo máximo»

El joven pianista Álvaro Mur (Ceuta, 1993) interpretará este viernes en Palma la Sonata 32 de Beethoven, que recuperó y reestudió hace un par de meses tras ganar con ella el primer premio del concurso de las Juventudes Musicales a nivel estatal. Este movimiento cultural en Ciutat trae al galardonado a la Fundació Sa Nostra, que ofrecerá un recital donde también tocará al piano obras de Ravel, Wagner y Liszt. «He escogido el repertorio libremente y me he decantado por estas cuatro interpretaciones porque creo que es donde puedo aportar más. Son composiciones que he llevado a concursos y con las que he ganado. He convivido y crecido con ellas, como tiene que hacer todo músico, para intentar aportarles lo máximo».

Mur no habla solo del texto musical, sino también de aportar «vivencias», debido a que algunas de las obras «te acompañan en las diferentes etapas de la formación y la carrera y se les coge cariño, como si fuesen parte de la familia, y te muestran tu evolución», tal como resalta el pianista. Por eso cuando retomó la Sonata después del premio que obtuvo en 2018, pensó: «Esto es nuevo», bromea. Será la primera vez que actúe en la capital balear, aunque el año pasado ofreció un concierto en Cala Rajada en el marco de sus tradicionales Serenates d’Estiu, según recuerda. El pianista Álvaro Mur es un ejemplo del talento joven que hay en la música clásica y él asegura que los de su generación están «más interesados y formados que nunca, porque el acceso a estos conocimientos ha mejorado de forma generalizada respecto a épocas anteriores». Sin embargo, considera que «hay un prejuicio con la música clásica, ya que es considerada algo elitista, culto y caro, cuando es justo lo contrario: los conciertos son más baratos comparados con otros géneros», asegura poniendo como ejemplo las entradas del recital de hoy a las 20 horas en el Centre de Cultura Sa Nostra, en la calle Concepció número 12. Por diez euros, los asistentes podrán escuchar a un pianista cuya trayectoria nacional e internacional ha sido reconocida con numerosos galardones, como el Grand Prize Virtuoso International Music Competition. Mur ha actuado en salas y festivales por España, Italia, Portugal, Francia, Suecia, Marruecos y EEUU, como el Teatro Monumental de Madrid y la Maestranza de Sevilla.