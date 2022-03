La compañía Mal Pelo, que fue Premio Nacional de Danza, no bailará de modo «convencional» en Es Baluard Museu, pero sí hará que los cuerpos de los visitantes de su exposición se muevan de forma armoniosa contemplando los «objetos y paisajes» de Before the words. Refugio temporal. La muestra que se inaugura hoy y se podrá ver hasta finales de agosto pretende «traspasar las fronteras del museo y que las disciplinas dialoguen», en palabras ayer de la directora del centro de arte, Inma Prieto. El colectivo formado por Pep Ramis y María Muñoz hace más de tres décadas ofrece de nuevo una alternativa a la danza contemporánea a través de «un recorrido por espacios llenos de memoria, presencias y ausencias habitados por nuestros cuerpos», añadió la responsable. Para el dúo de Mal Pelo, la finalidad es que el público «sienta lo que nosotros sentimos cuando estamos sobre el escenario».

La bailarina y comisaria dijo que han hecho «lo mismo que en un espectáculo: mirar el espacio para entender cómo recrearlo», después de un proceso de trabajo que comenzaron en su centro de creación, L’animal a l’esquena. Allí revisaron entre otras cosas lo que Muñoz llama «descartes, aquello que participó en una creación previa y al final tuvo que quedarse fuera». Ahora tienen su lugar en Es Baluard Museu y han conseguido «relacionar diversas disciplinas», destacó quien cree que actualmente «lo más radical y profundo está en la indagación del lenguaje, donde salen nuevas potencialidades». Por su parte, el mallorquín Pep Ramis agradeció la labor del equipo que completa esta compañía de danza y el de los numerosos colaboradores, que les «acompañan y entienden este proyecto», que «no es fácil». La directora del museo señaló que «el proceso generado con el colectivo Mal Pelo forma parte de una de las líneas de investigación sobre, en y desde la institución-museo», ya que esta experiencia les ha ayudado a pensar «qué quiere decir habitar el museo y exponer». Se preguntó también «¿qué es exponer?, ¿qué o quién se expone?», y una conclusión es que «la inmersión en el espacio expositivo la entendemos como hogar, como lugar que invita a ser y estar». Prieto lo decía entre otras cosas debido a que «es la primera vez que un colectivo ha pasado todo un mes en estas salas, se ha trasladado al completo», todo ello para ofrecer al visitante su obra a través de objetos, vídeos, textos, dibujos, instalaciones y sonidos.