Un gra d’arena musical

En el Dia de la Dona, permeteu-me que aporti un gra d’arena a la llista de noms de dones que omplen la immensa platja de la història de la música. Persones que, sovint oblidades per la cultura occidental, han fet, i molt, per l’Art en majúscula.

Farem una mica de repàs cronològic, amb el convenciment que només en citarem unes quantes i que en queden moltes altres per a una altra ocasió.

En el segle IX podem parlar de Kassia (o Santa Casiana per l’església ortodoxa). És la primera dona compositora de la qual coneixem el nom i la seva existència. Va fer música religiosa, donat el seu càrrec d’abadessa de Constantinoble. D’ella vos recoman escoltar Himne a Santa Pelàgia.

Sense deixar el segle novè, tenim a Khosrovidukht, una compositora armènia i que, com a germana que fou d’un rei derrocat, fou empresonada durant vint anys per defensar la fe cristiana. Paga la pena escoltar És meravellós per a mi en forma d’himne i que s’utilitza a les cerimònies de l’església armènia.

Arribam a una de les més grans, i no només de l’època medieval, sinó de tota la història. Ens referim a Hildegarda von Bingen, l’alemanya que en el segle XII destacà en molts de camps del saber i de l’art, el musical entre d’altres. Fou abadessa benedictina, científica, escriptora, il·luminada, mística i compositora. Fa deu anys, precisament, fou santificada per l’Església catòlica. Gran defensora del paper de la dona en la societat, és la patrona dels esperantistes. Tota la seva música és recomanable, com també ho és la pel·lícula Vision, que, sobre la seva vida dirigí el 2009 Margarethe von Trotta.

Ja en el segle XIII és destacable la música de la trobadora Beatriu de Dia, coneguda com a comtessa de Dia. No en sabem gaire de la seva vida, però sí es conserven peces musicals com A chantar m’ér de çò qu’eu no volria.

En el segle XVI ens trobam amb qui fou una de les esposes assassinades per Enric VIII, Anna Bolena, de qui es conserva una suposada cançó escrita en els dies del seu empresonament en forma de lament: O death, rock me asleep.

Un segle després i a Venècia, trobam Barbara Strozzi, una altra de les grans, la qual destacà també com a cantant d’òpera. Entre les seves cançons, la deliciosa ària Che si può faré.

A la Viena del segle XVIII, la compositora, pianista i cantant Mariana von Martinez, austríaca d’ascendència espanyola, destacà entre els ambients aristocràtics a través del seu Concert per a piano i orquestra. El seu pare, exiliat, fou majordom del nunci apostòlic a la Cort Imperial de Viena.

I arribam a un altre dels noms importants, l’alemanya Fanny Cäcilie Mendelssohn, creadora d’una forma musical que conreà també el seu germà Félix, el gènere «cançons sense paraules». Per sort, avui trobam música seva en el repertori habitual de concerts. I per fer una mica de boca, recomanam la seva Obertura per a orquestra.

I què podem dir de Clara Wieck, nascuda a Leipzig el 1819? Doncs que és un dels noms grans del romanticisme i que la seva obra com a compositora va quedar una mica deixada de banda, ja que es va dedicar a donar a conèixer les peces pianístiques del seu espòs, Robert Schumann. De Clara, sens dubte, hem d’escoltar el seu Concert per a piano i orquestra, una obra del tot imprescindible.

Ja, en el segle XX, citarem la francesa Lili Boulanger, molt apreciada en el seu temps per grans compositors, com Gershwin, per exemple. El fet de morir tan jove, als vint-i-cinc anys, no donà temps a escriure moltes obres tot i que les que ens han quedat són del tot imprescindibles, com D’un matin de printemps.

I arribam a Mallorca. I ho farem a través de dos noms. Primer Matilde Escalas (Palma, 1870-1936), de qui tenim una referència pictòrica que li feu el seu bon amic Santiago Russinyol. D’ella és molt recomanable el disc que fa un any enregistraren el tenor José Manuel Sánchez i el pianista Francesc Blanco. I segon, Mercè Pons, la compositora que en unes setmanes donarà a conèixer una nova partitura, Thanatos, en forma de cantata i que estrenarà el grup Studium Aureum. D’ella, però, avui recomanam el llibre/disc titulat Rèquiem, amb textos de Victor Gayà i que edità Lleonard Muntaner.