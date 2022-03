Orgue, popular, coral i contemporània

Com cada dissabte, podem començar el cap de setmana musical anant a Alaró, ja que a l’orgue de Sant Bartomeu continua el cicle Matins de l’orgue (11.30h). Per avui, l’organista Miquel Bennàssar ens ha preparat un quasi monogràfic dedicat a Xavier Gelabert. Interpretant tres obres seves, a més d’una de Bach, com és sempre habitual i una Improvisació feta pel mateix organista. I de l’orgue passam a la guitarra, ja que el que serà Festival Paco de Lucía presenta, fins a finals de mes, a Can Balaguer de Palma, una exposició de fotografies entorn de la figura del gran músic. També avui a les 12h i en el mateix espai, presentació del llibre Diálogos de ideas y opinones. 30 años de entrevistas (1991-2021) d’Antoni Mir.

L’església de Montinsión de Palma (19.30h), acollirà avui horabaixa un concert de l’Orfeó Balear, dirigit per Daniel Mulet i amb la intervenció de la soprano Maria Caballero i del pianista Gerardo López del Río. I si el que vos agrada és la fusió, tenim una proposta que uneix la música clàssica amb la popular a través del concert de la Simfònica acompanyant Cris Juanico. Serà avui a l’Auditori d’Alcúdia a les 20h. Sonaran les cançons més significatives de la trajectòria del músic menorquí, però amb el cromatisme sonor d’una agrupació orquestral. Per demà, el públic infantil podrà cantar i ballar les cançons del grup Pica Pica, ja que a les 12h i a les 17h omplirà la Sala Magna de l’Auditòrium de Palma de bona música. I de cara dilluns, l’Auditori del Conservatori ens proposa un interessant concert de Música contemporània (19.30h). En el programa, obres d’Arnold Shoënberg, Carles Guinovart i els mallorquins Baltasar Bibiloni, Bartomeu Artigues i Xavier Gelabert. Els intèrprets seran els pianistes Joan Roig, Constanza Aguiló, Tomeu Moll-Mas, els violinistes Blai Justo, Maria Antònia Pons-Estel i Lluís Guinovart, la soprano Sofia Domènech així com el mateix Xavier Gelabert als aparells electrònics.