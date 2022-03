Gori Marcús: «Para ser miembro de la Capella lo importante es tener ganas»

Gori Marcús es el director de la Capella Oratoriana. El coro del Oratori de Sant Felip Neri nació el 1 de abril de 1947, por lo que celebra sus 75 años con un ciclo de conciertos que se inaugura este viernes en el templo palmesano.

75 años. Se dice pronto.

Sí, ciertamente, pero se llega a ellos pasando por múltiples historias y sesiones de trabajo. Desde aquel mes de abril de 1947 hasta hoy, es una de las pocas corales mallorquinas, por no decir la única, que ha seguido manteniéndose sin dejar de ofrecer conciertos. Y eso, como señalas, se dice pronto, pero se vive intensamente.

¿Cómo nació la Capella Oratoriana?

Pues fue una idea que tuvo Joan Maria Thomàs, el que fuera director de la Capella Clàssica de Mallorca.

¿Podemos decir que es un coro parroquial?

No exactamente, pero sí que nos debemos a las celebraciones importantes que se dan en el Oratorio de Sant Felip Neri de Palma. Me refiero a que debemos participar, cantando en el coro de la iglesia, en Navidad, Pascua y el día de la fiesta del santo. Por lo demás, somos un coro como cualquier otro que da sus conciertos y tiene su dinámica propia.

Más de la mitad de vida de la Capella le ha tenido a usted como director. ¿Cómo le ha marcado?

Me ha marcado mucho. Yo fui primero niño cantor y luego pasé a director. Antes de mí, pasaron otras personalidades, tres que dejaron huella. La primera fue don Antonio Esteva, que era miembro de la Capella Clàssica y fue el primer director de la coral. Así que yo me encontré con un coro consolidado y lo que he hecho ha sido intentar mantenerlo y darle vida durante esos años.

Hablamos de un coro masculino.

En efecto, inicialmente era un coro de voces blancas, de niños, la mayoría alumnos del colegio de Sant Felip. Luego se incorporaron hombres adultos para cantar las partes de tenor y barítono. Con el tiempo y al ser difícil disponer de voces de niño de forma constante hemos creado un coro femenino, el Philippus Nerius, con el que cantamos casi siempre de forma conjunta.

¿Qué se exige a una persona para ser miembro de la Capella o del Philippus?

Ganas, sobre todo ganas de cantar y de formar parte de una agrupación vocal. Lo demás se aprende. Leer partituras, entonar, afinar incluso, todo eso puede aprenderse. Para formar parte de un coro no profesional lo importante es querer cantar y comprometerse con el grupo. Siempre he admirado a esos directores de pueblos o parroquias que semana tras semana preparan los ensayos y dirigen los conciertos de grupos corales formados por personas que no saben o tienen pocas nociones de música. Y todo de forma altruista.

¿Cómo serán esas celebraciones?

No podían ser de otra manera que llenas de música. Para ello hemos organizado un ciclo de conciertos, el primero de los cuales será este viernes y estará a cargo de la propia Capella Oratoniana junto al coro femenino. Lo hemos titulado Música a l’entorn de Sant Felip Neri y en el programa nos encontraremos con obras de Palestrina, Francisco Soto de Langa y otros compositores como Alessandro Scarlati, que escribió un Himno a Sant Felip. En esa sesión participan el clavecinista Llorenç Prats y la soprano Laura de la Fuente.

¿Habrá más?

Sí. Tendremos otras nueve propuestas protagonizadas por intérpretes y grupos que han querido sumarse a las celebraciones y a los que doy las gracias. Me refiero a la Coral de la Universitat de les Illes Balears, que dirige Joan Company; a la coral de Son Dameto, que dirige Francesc Bonnin; a los pianistas Joan Roig y Yuko Mitzutani; a la ya citada soprano Laura de la Fuente; al organista Tomeu Mut y a los flautistas Xesc Crespí, Eduardo Belmar y Enrique Sánchez, entre otros músicos. También contaremos con el que fue mi maestro de coro Vicky Lumbroso, que a pesar de su edad ha querido venir a Mallorca para sumarse a este festival. Las dos corales adscritas a Sant Felip cerrarán esas celebraciones el domingo 22 de mayo con el Te Deum de Mozart y el Salm XVIII de Benedetto Marcello. Un concierto en el que también participarán miembros de la Simfònica, entre ellos el concertino Smerald Spahiu.