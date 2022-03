"Los papeles de personajes de mi edad son muy aburridos"

A los 77 años, Petra Martínez (Linares, 1944) vive un momento dulce. Por "La vida era eso" ha ganado el Premio Feroz, el Roel de Honor de la Semana de Cine de Medina del Campo y nominación al Goya, además de estar de gira por los escenarios con "La señorita doña Margarita", obra que presenta el viernes en el Teatre Arniches de Alicante. "Yo me lo paso muy bien y según parece el público también, dice. Igual que con su personaje Doña Fina en "La que se avecina". O como se lo pasaba en "Barrio Sésamo". Aunque eso hace ya muchos años.

Por su interpretación en "La vida era eso" consiguió el Premio Feroz y va a recibir el Roel de Honor de la Semana de Cine de Medina del Campo. El que se le escapó fue el Goya. ¿Lo vio cerca?

Bueno, a días, pero lo que estaba segura es que tenía un 25 por ciento de posibilidades.

Después de 50 años en la profesión, ¿es importante un premio o importa más seguir trabajando?

El trabajo es lo más importante, interpretar a mí me encanta, me divierte y me mantiene activa. Pero hay que reconocer que los premios te dan mucho placer.

Su discurso de agradecimiento en los Feroz con la masturbación como tema central fue muy comentado.

Ese día fue muy divertido. Es genial ese premio y tuve la suerte, sin tenerlo pensado, de organizar un discurso basado en la masturbación femenina en edades avanzadas y dio mucho que hablar.

¿Es cierto que estuvo a punto de rechazar la película porque tenía que hacer una escena en la que se masturbaba?

Sí, la verdad es que cuando leí el guion me entusiasmó, pero había dos escenas, una la masturbación y otra, que entraba en el mar y daba a entender que sin ropa, que no me veía haciéndolas, así que dije que no, pero David Martin De los Santos, el director y guionista, me llamó. Nos tomamos un café, me explicó cómo era su idea de realizar esas escena y comprendí me no iban a ser tan fuertes como yo lo percibí leyéndolas.

Su personaje Fina en "La que se avecina" se enfrenta, aunque a través del humor, a la complejidad del ser humano para convivir. Ahora vemos, pero en el plano real, cómo esa convivencia se rompe entre Rusia y Ucrania, dos países casi hermanos entre su población. ¿Por qué el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor?

Si yo supiera eso, te aseguro que estaría dando conferencias por todo el mundo. Las circunstancias son importantes para analizar este enigma. Sí, es verdad que resulta extraordinario comprobar cómo puede el ser humano hacer gestos maravillosos y también atrocidades bestiales. Lo que sí es seguro es que las atrocidades siempre están motivadas por intereses económicos o fanáticos.

"La política, de una manera u otra, siempre está en el cine"

El cine y el teatro siempre han sido bastiones fundamentales en la lucha contra dictaduras e injusticias. ¿Cree que mantienen ese papel?

Yo creo que todo en la vida tiene una intención ideológica y el cine no es una excepción. Puede ser que haya épocas en las que el cine hable de una forma más militante, pero creo que la política, de una manera u otra, siempre está en el cine.

¿Volvemos al No a la guerra?

Creo que la mayoría de los españoles está en contra de la guerra, así que : ¡¡¡No a la guerra!!!

Ahora también está rodando una serie como protagonista.

Estoy rodando un capítulo de "Historias para no dormir". Ya estoy terminando. Espero que guste y que pasen miedo.

Usted tiene 77 años y sigue en la brecha. ¿Cree que faltan papeles para mujeres maduras, sobre todo en el cine?

Sí, yo creo que faltan papeles de mujeres de todas las edades y, por supuesto, de mujeres mayores mucho más. Los papeles de personajes de mi edad, normalmente no tienen entidad propia, generalmente son madres de, abuelas de, en conclusión, son muy aburridos.

Dígame el nombre de un director con el que le gustaría trabajar.

No sé, la verdad. Estaría sujeto al guion, al papel... en fin no puedo contestar.

Recordando "Barrio Sésamo", programa en el que usted trabajó, ¿no cree que hay enseñanzas como bien-mal, cerca-lejos o arriba-abajo que deberían volver a ver muchos de los que nos gobiernan?

Sí, a los políticos les vendría muy bien que entendieran muchas cosas y entre ellas lo que dice "Barrio Sésamo". Y fundamentalmente que están a nuestro servicio, que malgastar nuestro dinero no está bien y que pensar más en su posición que en la gente que ha confiado en ellos y que le pagan, debería estar penalizado muy severamente.

Lo de Casado y Ayuso, ¿drama, comedia o vodevil?

Para mí es una falta de respeto a todos nosotros, pero bueno, como género teatral sería una tragicomedia.