Las guitarras que inspiraron a Paco de Lucía en Mallorca

Una de las fotografías muestra la guitarra cuyo interior tenía la cola de una serpiente de cascabel. Cuenta la leyenda que Paco de Lucía tocaba con ella dentro en los conciertos durante los años 90 y lo rememoró este miércoles el fotógrafo Tomeu Coll en la inauguración de la exposición Contra les cordes. Les guitarres de Paco de Lucía, abierta en Can Balaguer hasta el 27 de marzo. Otro instrumento que aparece entre las cerca de 50 fotos seleccionadas es el guitarró mallorquí. «Le llevé uno un día, le encantó y lo incluyó en su último disco, Canción Andaluza», relató Antonio Morales, que fue lutier del gran maestro del flamenco y tiene su taller en Pere Garau. La mayoría de las imágenes son de las guitarras que le inspiraron en su última etapa, cuando residía en Mallorca, y muchas de ellas están tomadas en paisajes y entornos relevantes para él.

«La isla era un lugar especial para Paco de Lucía y decidimos documentar sus instrumentos antes de que partiesen a Madrid» [ahora están en su fundación], como afirmó Coll, comisario de la muestra y fotógrafo junto a Oto Marabel y la viuda del músico, Gabriela Canseco. «Sacamos a pasear las guitarras a sitios que a Paco le gustaban especialmente, como su casa de Establiments; el campo, con los árboles, la luz, la tranquilidad y la armonía; algún lugar donde se viese la Serra y Campos, uno de sus preferidos», enumeró el fotógrafo. Los retratos más íntimos, con el protagonista relajado antes de un concierto, corresponden a su viuda, y todas las imágenes son «un homenaje en el marco del Festival Paco de Lucía [que se inicia el 9 de marzo] para que estuviese presente con una colección inédita», destacó la organizadora del evento, Soledad Bescós, con la colaboración del ayuntamiento de Palma.

Las guitarras no solo aparecen en un entorno o como parte del proceso creativo, ya que también lucen en todo su esplendor con primeros planos de los detalles, colores y materiales. No obstante, su lutier de cabecera en Mallorca y quien fabricó la última guitarra del maestro antes de fallecer dijo que en esta etapa Paco de Lucía quería sobre todo «una conexión con el instrumento, la sensación de calidad, profundidad, armonía y equilibrio, lo que siente en sus manos», en palabras de Morales. Son elementos que «determinan el tipo de sonido y no los percibe el oyente, pero el guitarrista sí», según remarcó.

La primera que le hizo era de ciprés y cedro, «su favorita», y tras fabricar otras muchas guitarras, también creó una réplica de 1954 del guitarrero Marcelo Barbero, la que sale en la portada de Canción Andaluza, debido a que ambos le admiraban. En la exposición hay fotografías de ambas, aunque no aparece retratado el instrumento más mediático de Paco de Lucía, la denominada guitarra Maestro, porque Canseco se la regaló al cantante Alejandro Sanz.

Además de la muestra, abierta de martes a sábado de 10 a 19 y el domingo de 11 a 14 horas; habrá visitas dialogadas los próximos cuatro jueves y el lutier Antonio Morales ofrecerá lo mismo en su taller los sábados 12 y 26, gratis con inscripción previa.