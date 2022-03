Ferran Centelles: "La de sumiller es una profesión de futuro"

Acercar el conocimiento de elBullifoundation y sus investigaciones en el sector vinícola recogidos en la obra El Sapiens del Vino. Replanteamiento del statu quo a profesionales y público en general es el objetivo de Wine Tour, la jornada formativa que tendrá lugar este jueves 3 de marzo a las 18 horas en el Club Diario de Mallorca.

Esta iniciativa, promovida por este rotativo y CaixaBank Agro, contará con la presencia de Ferran Centelles, sumiller de El Bulli entre 2000 y 2011 y responsable de este proyecto. Este experto analizará la situación de la industria vitivinícola con un foco especial en los detalles estratégicos.

Durante la cita se llevará a cabo una mesa redonda bajo el título Situación actual del sector con la participación de José Luis Roses, DO Binissalem; Antoni Bennàssar, DO Pla i Llevant y Magdalena Mesquida, de la IGP Vi de la Terra de Mallorca.

¿En qué medida puede afectar la guerra en Ucrania al sector vinícola español?

España mueve 40 millones de euros en exportaciones de vino a Rusia y Ucrania que evidentemente quedaron parados. No son números menores.

Confesó Ferran Adrià hace unos meses, cuando visitó Palma, que como líder tuvo que dar muchos gritos en El Bulli. ¿Cómo fueron sus primeros años en el mejor restaurante del mundo?

El Bulli era un lugar muy intenso. Yo llevo más de 20 años con la disciplina de El Bulli y éste siempre ha sido un sitio con presión y con una voluntad de excelencia al máximo nivel, tanto con el restaurante como ahora con la fundación, por el ritmo de proyectos que llevamos y las investigaciones. Siempre ha habido una pasión por la innovación y esto evidentemente nos hace estar muy concentrados y llevarlo con mucha seriedad. El Bulli no era un juego, nos tomábamos muy en serio todo, el control de la gestión del equipo y del talento, para lograr el mejor servicio y la mejor cocina.

¿Qué significa para Ferran Centelles la innovación?

Una de las voluntades de la fundación es ayudar a ser más innovadores a las pymes, a los pequeños restaurantes. En todas nuestras publicaciones siempre hay un capítulo sobre creatividad e innovación, que básicamente es buscarse la vida para resolver problemas de una manera novedosa. Innovar no se trata solo de hacer o lanzar un producto nuevo al mercado sino que en todos los departamentos de una empresa hay que apostar por resolver y buscar nuevas líneas de trabajo con el fin de ser más eficiente. La innovación, comparándola con la creatividad, es cuando realmente aportas algo novedoso que traspasa el mercado.

¿La de sumiller es una profesión que gana cada vez más adeptos?

La figura del sumiller es muy rentable sobre todo en restaurantes que son gastronómicos, aquellos que quieren dar la máxima calidad y tener una actitud muy lúdica, y donde el vino es una parte principal de la oferta. Un sumiller tiene menos sentido en los restaurantes que son del día a día o de menú, donde el vino es más corriente o menos gastronómico. Nosotros tenemos muchos chats entre compañeros de sumillería y las ofertas de trabajo son diarias. Es una profesión bastante demandada, incluso grandes restaurantes tienen a veces problemas para encontrar este tipo de perfiles. En este sentido es una profesión bonita y de futuro. Si te gusta el trato con el cliente y el mundo de la restauración sueles acceder a buenos puestos de trabajo.

¿Cada vez hay más interés por el vino?

Sí, sobre todo por el valor. El consumo bajó bastante cuando el vino, quizá hace unos 20 años, dejó de ocupar las mesas como un alimento. Antes se bebía mucho vino, con gaseosa o con algún refresco, pero el vino se ha quedado como un elemento de mucho valor gastronómico. Aunque el consumo esté un poco parado, sí veo que cada vez se bebe con mayor valor y se da una mayor importancia a las denominaciones de origen. Creo que el vino está mejor valorado que nunca.

Ha hablado de vino con gaseosa, que es su primer recuerdo de la infancia, según he leído.

Exacto, en casa de mis abuelos. Lo consumían al mediodía. El vino era un elemento que no faltaba en ninguna mesa. Hoy se ve al vino desde un aspecto mucho más hedonístico, de placer, de momento lúdico. En este sentido las tendencias de consumo han cambiado.

¿A quién va dirigida una obra magna como El Sapiens del Vino, una obra enciclopédica en sí misma aunque enmarcada dentro del proyecto global Bullipedia?

A un sector profesional. Queremos reunir todo el conocimiento para que los grandes profesionales que tenemos de sala en este país puedan utilizarlo y seguir formándose. La sumillería, tradicionalmente, se aprendía mucho de oficio; entrabas en un restaurante y tenías al jefe de rango que te enseñaba, te explicaba. Con estos libros queremos pasar de lo que es una forma de aprender muy de oficio a profesionalizar. Esta es la primera voluntad de El Sapiens del Vino, ayudar a las personas que nos dedicamos a la sala, a servir a personas, a estar de cara al público, a ser mejores profesionales. Por otra parte, también es una obra que pueden utilizar bodegas y profesionales de todos los ámbitos del sector porque ahí tocamos desde agricultura, producción de vino o mercado hasta cartas de vinos, sumillería, cata… Es decir, es un marco de conocimiento muy amplio. Evidentemente también está dirigida a los enamorados del vino, los winelovers, que encontrarán una fuente de información para aumentar sus conocimientos, porque cuantos más conocimiento tienes, mayor disfrute le sacas al vino.

En el Club Diario de Mallorca estará arropado por representantes de las Denominaciones de Origen. ¿Qué cambios realizaría respecto a las DO?

Creo que están muy bien enfocadas. Los vinos de islas presentan muchos atractivos. No solo los de Mallorca, de los que hablaremos, también los de Canarias, Sicilia, Córcega… Todas las islas del Mediterráneo tienen mucho interés y hay potencial real de hacer vinos muy singulares y cualitativos. El enfoque que se está haciendo con las variedades locales, ya sea callet, manto negro u otras, es muy interesante y seguramente lo que queda por comprender de este clima mediterráneo precioso que tenemos es cómo sacar el máximo rendimiento y potencial cualitativo, entender este Mediterráneo pero con frescor en los vinos. En cualquier caso Mallorca está potenciando mucho la singularidad de sus vinos.

¿Cuáles han sido los últimos vinos mallorquines que le han sorprendido?

Muchísimos, entre ellos los Biniagual, 4kilos, Ànima Negra... También me gustaron, preparando la cata, vinos de viticultura en miniatura como Supernova, Ca’n Verdura… Ca sa Padrina es otro que me apetece beber, como los de la bodega Miquel Gelabert, con unos vinos espectaculares. Siempre que voy a Mallorca disfruto mucho con la cocina auténtica de la isla y trato de buscar platos como el frit, que es de lagrimilla, buenísimo.

¿El concepto de fantasía está ligado al oficio de sumiller?

El sumiller tiene algo de ilusionista, pero de ilusionismo bien entendido. El gran objetivo del sumiller es no solo informar, también seducir e ilusionar para aumentar el placer percibido de los vinos.

¿Qué le fascina de Ferran Adrià, con el que sigue trabajando?

La pasión por la innovación, que no cesa. Que alguien como él, que ha cambiado las reglas del juego de la gastronomía y ha hecho la mayor revolución gastronómica de todos los tiempos, siga buscando y abriendo nuevos caminos refleja un talento desbordante. Para los que somos más normales cuesta seguir su energía creativa. Estar al lado suyo es apasionante, viendo cómo se mueven y a qué velocidad sus proyectos.

A Ferran Centelles se le presenta como «uno de los mayores expertos en vino del mundo». ¿Le pesa ese título?

No, nunca me ha pesado esa etiqueta, para nada. Evidentemente se me presenta así por la gente con la que colaboro, tanto Ferran Adrià como Jancis Robinson [la crítica de vinos más influyente del mundo y a quien representa en España], ambos números uno mundiales. Yo voy a rebufo.