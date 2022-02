La Fundació Miró Mallorca ha prestado un total de 27 obras del artista para la exposición Joan Miró and Japan, que examina la relación entre el artista y el país asiático. La muestra se inauguró en Tokyo el pasado 11 de febrero, desde donde viajará a Nagoya y finalmente a Toyama, hasta septiembre de 2022.

Se trata de una exposición de unas 150 obras, 115 de las cuales proceden de museos y coleccionistas japoneses. El investigador Kenji Matsuda y Kazuho Soeda, comisario del Museo de Arte de Aichi, han colaborado en la definición del discurso y selección de obras.

Del fondo de la Colección de la Fundació Pilar i Joan Miró en Mallorca, se han dejado en préstamo un total de 27 obras entre pinturas, objetos y documentos diversos que ahora se muestran de forma conjunta y enmarcados en esta retrospectiva. Fue precisamente en Japón donde el escritor y poeta Shuzo Takiguchi publicó la primera monografía de Miró en 1940.

Los tres museos participantes en esta muestra son: Bunkamura Museum of Art, Aichi Prefectural Museum of Art and Design y Toyama Prefectural Museo de Art and Design.

Por otra parte, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, considerada la más grande del mundo, anunció el pasado viernes la adquisición de Makemono (1956), un pergamino ilustrado por Joan Miró. El rollo, de 10 metros e inspirado en los pergaminos caligráficos de Japón, fue resguardado en la División de Colecciones Especiales de la Biblioteca del Congreso, que ya cuenta con otras 14 obras de Miró.