El Niño de Elche: "Escuchar es un verbo que no goza de gran salud"

Francisco Contreras (Elche, 1985), El Niño de Elche en el mundo artístico, un músico tan prolífico como controvertido, regresa el próximo 10 de marzo a Mallorca, «tierra amiga», apunta el cantaor, uno de los grandes atractivos de la primera edición del Festival Paco de Lucía.

«Cada vez tengo más amistades en Mallorca, y cada vez son más profundas», confiesa el músico, que el año pasado estuvo trabajando en el proyecto expositivo que Albert Pinya presentó en la iglesia del Convent de Sant Domingo de Pollença. Casualidades, o no, cantaor y pintor vuelven a coincidir ahora en el Festival de Paco de Lucía, el primero como cabeza de cartel y el segundo, como autor del mismo. «Albert es uno de los artistas contemporáneos más interesantes y particulares de España. La suya es una obra crítica, y toca temas muy interesantes, un tipo de arte necesario. De donde más aprendo es de la relación personal, de sus inquietudes, de sus conocimientos más misteriosos», comenta este icono del flamenco transgresor, una etiqueta de la que reniega. «Ni transgresor ni revolucionario, soy flamenco», ha aclarado en más de una ocasión.

A El Niño de Elche se lo rifan los teatros, auditorios y salas de media España. No tanto los festivales. «No suelo actuar en festivales flamencos porque las propuestas que hago no encajan mucho. Tampoco me llaman tanto y cuando lo hacen muchas veces no ofrecen el espacio idóneo para yo sentirme tranquilo. Ahora estoy un poco más abierto, y ellos también, así que nos estamos encontrando», admite entre risas.

Al Festival Paco de Lucía le ha dicho sí por varias razones. La primera, bienvenidos los valientes en tiempo de miedos. «Siempre que se hagan festivales es una buena noticia, y más después de lo que hemos pasado en la pandemia. Que alguien se aventure es señal de que aun hay locos», aplaude un artista que reconoce tener «un punto de locura». La segunda razón está relacionada con el espacio en el que cantará. «Actuar en el Teatre Principal me hace estar protegido, es un espacio que conozco, y en él podré presentar lo que me dé la gana. Siempre que me llaman tengo esa suerte, me llaman sabiendo de que puedo presentar lo que quiera», subraya. Y todavía hay una tercera, ligada a su deseo de ganar oyentes: «Para mí no es importante si hay tradición flamenca o no en Mallorca. Una de las denuncias que siempre les hago a la gente del flamenco es esa frase que se escucha tanto: vamos a escuchar, porque no la llevan a la práctica. Escuchar es un verbo que no goza de gran salud. Una de las tragedias de mucha gente del flamenco, un mal que nos atraviesa en el día a día, no es que no escuchen a Stockhausen, Xenakis o Chopin, ese no es el problema, el problema es que no escuchan flamenco. Tienen que escuchar flamenco con toda la radicalidad y profundidad que te invita este arte. Esa es mi gran invitación».

En Palma actuará arropado por dos guitarristas, Raúl Cantizano y Mariano Campallo, con los que brindará su Memorial de Cante de mis bodas de plata con el flamenco, «una especie de exorcismo ante el repertorio de flamenco clásico, los residuos que ha dejado en mí. Será algo más o menos cercano a lo que es un recital de flamenco, entendido como el único que puedo yo dar hoy en día».

Contreras nunca conoció a Paco de Lucía ni le escuchó en concierto pero siempre le vio como «un referente». El de Algeciras fue un artista que “cambió las lógicas, casi las almas. Es lo que muchas veces hemos anhelado, cambiar las almas. Todos los guitarristas han sido atravesados por su forma de estar, del cambio postural de la guitarra hasta lo discursivo, pasando por cómo construir falsetas o cómo entender la grabación. Hay muchas cosas que a partir de él se establecen en las formas de una persona que pretenda ser artista flamenco. Es el músico de flamenco que más se ha acercado a la concepción de revolución, porque además ha transitado y ha intoxicado a todos, a gente del baile, el toque y el cante. Eso es indudable e innegable».

EN CORTO

¿Sigue algún rito antes de salir al escenario?

Me gusta estar un rato a solas y brindar con un poco de whisky con aquellos que actuarán conmigo.

¿Qué le deparará el 2022?

Será un año muy flamenco. Tengo proyectos que tienen que ver con el flamenco. Quiero sacar un disco de flamenco, tal como yo lo entiendo, y también un libro.

¿Qué busca en el flamenco?

Uno solamente ve lo que busca. Yo lo del buscar ya lo dejé aparcado. Solo es reencontrar. Yo he sido un obseso del flamenco clásico, conozco mucho el flamenco clásico, he trabajado y he tenido todo tipo de experiencias con el flamenco. A partir de ahora es reencontrarme con ecos o intuiciones que a partir de esa experiencia entiendo que están ahí. Intento ir más a la raíz. El flamenco ahora mismo no me da cosas nuevas que me sorprendan, sino que aun estoy amasando el conocimiento que tengo.