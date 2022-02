Juan Carlos Ortega: "Los podcast están despertando el interés de los jóvenes por la radio"

¿Los temas más serios siempre son los más graciosos?

Sí, a mí me funcionan más. Haciendo humor con cosas que ya son graciosas pierdes la gracia. Lo bueno del humor es el contraste, cuando una cosa es muy seria y de repente lo enfocas de manera cómica. Cuanto más serio el tema, más gracia hace.

¿Lo del PP le parece divertido o al contrario, una tragedia muy seria?

Es un tema que no me interesa. El humor sobre la actualidad política siempre te crea enemigos absurdos y amigos igualmente absurdos.

Con una pandemia y a las puertas de la III Guerra Mundial, ¿para qué sirve el humor?

El humor siempre es una medicina, pase lo que pase, incluso aunque todo vaya bien. Ayuda a relativizar las cosas, a ponerlas en su sitio y a estar más contento. Tampoco es una medicina que dura mucho, no es la solución final de todo. Yo la considero más una vacuna.

¿Qué nos encontraremos en La radio de Ortega?

Es un espectáculo que intenta trasladar al teatro lo que hago en la radio, añadiendo elementos visuales pero conservando la esencia del programa. Viene a ser como un programa de radio en directo. En el show intento que se vean los entresijos y cómo son los locutores.

¿Cuál es su primer recuerdo radiofónico?

La voz de Luis del Olmo en una radio pequeña, escuchándola yo, que tendría unos cinco años, en una terraza soleada.

Su humor no se parece al de nadie. ¿Se considera un raro?

Es posible que el humor que hago sea un poco extraño. Sí, me considero raro pero como casi todo el mundo.

¿El humor absurdo es el más inteligente?

No necesariamente. Hay gente que hace humor absurdo y es muy tonta. El humor inteligente es el que hacen los humoristas inteligentes, sea el registro que sea.

¿Prefiere una carcajada o una sonrisa?

Una carcajada, siempre. A veces los humoristas que dicen que prefieren una sonrisa es porque no son capaces de generar una carcajada.

¿Qué le desdibuja a usted la sonrisa?

Quedaría yo muy bien diciendo ahora que lo que me borra la sonrisa son las injusticias pero no, son cosas muy domésticas, como llegar tarde.

¿Le gusta su voz?

No especialmente y diré el porqué: es demasiado de locutor. Por eso me burlo de ella. Hago parodias de los locutores convencionales porque sé que tengo voz convencional. Me burlo del tipo de locutor que yo sería si hablara en serio.

Hay quien piensa que no todas las voces que hace son suyas.

Eso es fantástico. Que alguien lo crea es una victoria mía. He de confesar que todas lo son pero si alguien no se lo cree me está elogiando.

¿Es muy severo con sus personajes?

Solo les pido que todo lo que digan haga reír. Esa es la única exigencia.

¿Qué fuentes son reseñables a la hora de explicar su humor?

Miguel Gila, Tip y Coll, Faemino y Cansado, Berlanga…. Y en la radio: Jesús Quintero, Luis del Olmo, Gabilondo… Si mezclas todo eso, ahí estoy yo.

¿Algún joven le ha abierto algún camino?

Sé que es incorrecto e impopular decirlo, pero no.

¿Hay que despertar el interés por la radio entre los jóvenes?

Se despierta cada vez más gracias a los podcast. Muchos empiezan con los podcast y acaban en la radio. Si en mi juventud hubieran existido los podcast habría hecho uno, habría saciado el interés muy rápido y luego me hubiese dedicado a otra cosa como la carpintería.

¿Qué aprendió junto a Xavier Sardà?

El rigor, la exigencia, el trabajo absoluto sin descanso.

¿Gemma Nierga?

La intuición que tenía para cosas que a la gente le gustaba.

¿Buenafuente?

He trabajado mucho menos con él pero tiene muy buen rollo con el equipo.

¿Con quién le gustaría trabajar?

Ahora ya con nadie. Si puedo prefiero seguir trabajando solo, sin dar explicaciones a nadie, grabando lo que quiera. No quiero más jefes.

¿Qué le reprocha a la radio actual?

Que haya convertido la política casi en un asunto como el del corazón. Están muy pesados con la política, como si fuera el único tema.

¿Sigue viéndose como un niño?

Sí, y además de verdad. Soy la misma persona, aunque con más experiencia y más sabiduría.