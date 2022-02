Tras recibir las críticas de la Associació d’Artistes Visuals de Balears (Aavib) por una falta de información sobre la compra por parte de Cort de 19 obras de arte por valor de 150.000 euros, el Ayuntamiento de Palma ha respondido que en este proceso ha seguido "escrupulosamente las recomendaciones de los expertos” y ha defendido la “pulcritud” de las adquisiciones, aún no formalizadas, que se pueden consultar aquí.

En su respuesta a las críticas de la Aavib, que ha amenazado con impugnar este proceso de selección de compra si Cort no da a conocer los criterios de selección, el vendedor de cada obra y quiénes han decidido qué se compraba finalmente, el Ayuntamiento ha asegurado que “todas las piezas que se han adquirido salen de las propuestas de la comisión de expertos”, que asesoraron al área de Cultura y que pertenecen al mundo del arte contemporáneo y representan a instituciones como la UIB o Es Baluard.

Las obras que Cort prevé comprar son Premoldes 111, de Ana Laura Aláez (2018), Mundos 12, de José Manuel Broto (2015), de Robert Ferrer Porta oberta a l’invisible (2020); de José Girbent «Subway» (2020), Caputza, de Olimpia Velasco (2018), Fotografía número 1 de Aina Perelló (2017), de Pepe Cañabate Sense títol (2013-2020), de Toni Amengual Sèrie MAJORsCApes (2020) y de Xisco Bonnín Honeymoon Club Resort (2008).También ha adquirido Where is Diana. Tijuana 48, de Diana Coca (2014), The reminds of the new China de Tomàs Pizà (2019); cuatro videoproyecciones de la serie Utterances, de Gabriel Pericàs (2020); Losing by Winning (SKC), de Ian Waelder (2020); ST 5, de Isabel Servera (2017), Ja no ets com eres, però jo t’estim igual, de Bartomeu Sastre (2010); Rituales Antropocenos, de Julià Panadès (2019); de Laura Marte Carrer de les Kellys (2021); de Mar Guerrero Donde nada lleva a la nada (2019) y de Laia Ventayol Sèrie Pedra (2019).

Según explica Cort en un comunicado, tras recibir el informe de la comisión de expertos, se solicitó más información, necesaria para la valoración final de esa selección de obras, teniendo en cuenta el precio o las condiciones para su conservación. Con todos estos datos, se decidió qué comprar, bajo la supervisión del cronista de la ciudad, como responsable del fondo municipal.

El Ayuntamiento alega que se ha respetado el procedimiento establecido y los criterios acordados con las entidades del sector y sus recomendaciones, como la inclusión de artistas emergentes o no representados en el fondo municipal.

Cort asegura que también se ha mantenido el mismo porcentaje de género que proponía el informe de los expertos.