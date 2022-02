El área de Cultura del Ayuntamiento de Palma ha adquirido 19 obras de arte contemporáneo por valor de 149.999,97 euros, con el objetivo de enriquecer el fondo municipal.

El periodo para presentar propuestas al ayuntamiento fue del 26 de febrero al 28 de marzo de 2021. Se presentaron 539 obras de 165 artistas, de los cuales 78 fueron mujeres (un 47,2 %), explicó ayer el consistorio en una nota.

Las obras adquiridas son Premoldes 111, de Ana Laura Aláez (2018), Mundos 12, de José Manuel Broto (2015), de Robert Ferrer Porta oberta a l’invisible (2020); de José Girbent «Subway» (2020), Caputza, de Olimpia Velasco (2018), Fotografía número 1 de Aina Perelló (2017), de Pepe Cañabate Sense títol (2013-2020), de Toni Amengual Sèrie MAJORsCApes (2020) y de Xisco Bonnín Honeymoon Club Resort (2008).

El consistorio ha adquirido también Where is Diana. Tijuana 48, de Diana Coca (2014), The reminds of the new China de Tomàs Pizà (2019); cuatro videoproyecciones de la serie Utterances, de Gabriel Pericàs (2020); Losing by Winning (SKC), de Ian Waelder (2020); ST 5, de Isabel Servera (2017), Ja no ets com eres, però jo t’estim igual, de Bartomeu Sastre (2010); Rituales Antropocenos, de Julià Panadès (2019); de Laura Marte Carrer de les Kellys (2021); de Mar Guerrero Donde nada lleva a la nada (2019) y de Laia Ventayol Sèrie Pedra (2019).

Una comisión evaluadora formada por expertos independientes ha sido la encargada de elegir las obras que tenían más interés para el Ayuntamiento de Palma, según unos criterios de selección marcados por Cort.

La mesa estuvo formada por miembros de la Asociación de Educadores Culturales de Mallorca, Es Baluard Museu d’Art Contemporani, Asociación de Artistas Visuales de Balears, UIB, y las asociaciones de Críticos y Comisarios de Balears y de Gestores Culturales de las Islas.

En diciembre, la comisión presentó una selección de 38 obras de arte (23 de hombres y 15 de mujeres), de tres grupos: trayectorias consolidadas/amplias, con 15 obras seleccionadas; fotografía, con 9 obras, y trayectorias medianas y emergentes, con 14 obras.