La Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears (Aavib) amenaza con impugnar la compra de 19 obras de arte realizada por el área de Cultura de Cort por 150.000 euros si el Ayuntamiento no facilita el precio de las piezas adquiridas y quiénes han hecho la selección. La Comisión ejecutiva de la asociación considera que en este proceso se han incumplido las bases de la convocatoria y que no se ha respetado el informe realizado por un jurado de expertos que reunió el propio Consistorio.

Álex Ceball, presidente de la Aavib, ha informado este martes que se ha exigido al área de Cultura de Cort los listados de precios de obras y los criterios de selección del Ayuntamiento. “¿Quiénes son, cuál es su capacitación profesional y cuáles son los criterios personales seguidos para la elección final de obras?”, ha planteado la asociación de artistas visuales sobre la decisión del Ayuntamiento.

“La Dirección General de Artes Visuales debe transparentar esta información para poder hacer la correcta auditoría. Si no sucede, comenzaremos el proceso legal para impugnar esta convocatoria. Esto no es solamente por nuestras afiliadas y afiliados que se han visto afectados, sino también por todos quienes presentaron obra a concurso, que tienen todo el derecho a saber qué sucedió, por transparencia y porque el consistorio tiene la obligación de hacerlo, por transparencia. Si no hay voluntad, impugnaremos la convocatoria y eventualmente exigiremos responsabilidades políticas”, ha comunicado Ceball.

“En un concurso público, debería seguirse, por seriedad y transparencia la valoración, prioridades y justificación realizada por un jurado especialista, profesional e independiente como el que participó en este proceso. No respetarlo es una falta total de seriedad y genera legítimas dudas”, ha reivindicado ceball.