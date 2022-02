Shakespeare in song

4* Al igual que haría Verdi dos siglos después, Henry Purcell tomó obras de Shakespeare y las convirtió en óperas. O, mejor dicho, en semi óperas, ya que el concepto tal como lo conocemos hoy tardó en llegar al Reino Unido. Para Purcell, esa forma musical, más que seguir un hilo argumental claro, estaba formado por un conjunto de cuadros, en los que se alternaban el canto individual, la música instrumental, el ballet, el coro y los diálogos hablados.

El pasado domingo, Studium Aureum presentó el quinto concierto de la presente temporada, que, este curso, tiene lugar los domingos (uno al mes) en el Auditorio del Conservatorio. En el programa, un monográfico dedicado a las semi óperas del compositor inglés, entre las que encontramos tres basadas en textos de Shakesperare: Timon of Athens, The Tempest i The Fairy Queen, junto a las no menos interesantes Dioclesian, King Arthur i Dido and Eneas.

Toda la sesión se movió dentro de unos parámetros de calidad muy altos. Para empezar, el grupo instrumental sonó muy al estilo Música Antigua, es decir, parecido a como debía sonar en el siglo XVII. Es de justicia citar a esos instrumentistas, todos ellos reconocidos en ese tipo de música: Ramon Andreu y Margalida Gual en los violines, Maria José Gómez de la Vega a la viola, Francesc Aguiló al violonchelo y Pedro Aguiló al clavecín. Muy solventes y muy musicales, tanto en los momentos orquestales como en los que servían de acompañamiento a las voces.

Y hablando de voces, de sobresaliente, sin ninguna duda, la soprano Raquel Ribas. Enorme en sus numerosas intervenciones como solista. Cantó muy bien todas sus arias, pero en especial de diez en Love in their Little veins inspires y, sobre todo en When I am laid, en la que Dido lamenta su suerte antes de morir, momento cumbre del dramatismo musical, solamente comparable al Liebestod de Isolda de Wagner, escrito doscientos años después.

Pero Raquel no estuvo sola, sino que en algunos momentos cantó en compañía, y muy bien por cierto, de otras dos sopranos: Maria Rosselló y Maria José Campaner, que cantaron sus breves intervenciones con mucha profesionalidad, lo mismo que el tenor Antonio Aragón, siempre elegante.

El coro, que cantó con mascarilla, resultó muy afinado, lleno de la enorme musicalidad que le caracteriza. A las órdenes de Carles Ponsetí, esas poco más de veinte voces, ofrecieron una lección de buen decir y de buen hacer.