Los Bravos resisten y dedicarán el concierto del 5 de marzo a Miguel Vicens

Miguel Vicens, el bajista de Los Bravos fallecido el pasado 12 de febrero a los 77 años, será homenajeado el próximo 5 de marzo en el Trui Teatre. Sus compañeros de banda, con el batería Pablo Sanllehí al frente, han decidido mantener este concierto, programado desde hace meses después de que uno de sus temas, Bring a little loving’, fuera elegido para la banda sonora de la última película de Quentin Tarantino, Once upon a time in Hollywood.

«Pablo y Miguel Vicens estuvieron viniendo juntos a las reuniones que mantuvimos para este concierto. A Miguel se le veía muy ilusionado y con un montón de ganas. A un músico como él, con esa carrera y esos años de carretera hecha, poder seguir actuando y encima hacerlo en Mallorca le llenaba. Sus ojos transmitían esa ilusión», afirma el responsable del Trui Teatre, Miki Jaume. Sanllehí, miembro fundador de Los Bravos al igual que Vicens, liderará la formación de Los Bravos, que reunirá en sus filas al cantautor británico Bruce Game y a una selección de instrumentistas locales, entre ellos Jaume Amengual, Víctor Tugores, Sergi Tomàs Vidal, Isadora Ferreras y Miriam López Durán. Interpretarán todos los éxitos del grupo, entre ellos el célebre Black is black, así como nuevas canciones. Muere Miguel Vicens, bajista de Los Bravos