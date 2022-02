El vintage crece y se especializa

Los percheros de las tiendas de ropa vintage son más parecidos a los del armario de casa que a los del resto de comercios de moda, por la diversidad en un mismo colgador. Están ordenados según el tipo de prendas que venden, pero es imposible encontrar más de una del mismo modelo y color con tallas diferentes. No hay dos camisas iguales, aunque ambas sean vaqueras o de flores. Otra gran diferencia es que uno tiene la impresión de viajar al pasado, no solo por la estética de la ropa, sino también por la decoración del establecimiento. Quienes no son millennials o generación Z, sienten un déjà vu al ver que las chaquetas de los años 80 Barbour o las clásicas zapatillas Converse lucen destacadas como si fuesen la última moda. Sí lo es para los que han nacido a finales del siglo XX y en el XXI y son estos jóvenes los que han provocado el auge de las prendas vintage, es decir, las que fueron fabricadas hace más de 20 años, como mínimo.

«Les encantan las prendas de las décadas de los 80 y 90, por lo que he dejado de comprar cosas de los años 50 y 60, ya que tienen menos salida en el mercado y son más caras. Todo va por modas y ahora mandan las redes sociales, y cuando hay una influencer que se pone vaqueros anchos y hasta el ombligo, las chicas quieren lo mismo», explica Cati Ramon, la propietaria de la tienda de la calle de les Monges 8, Rita’s House. Abrió hace diez años y «de ningún modo existía este boom actual, por lo que los proveedores tenían más variedad para ofrecer, pero si todo el mundo pide pantalones Levi’s, evidentemente se acaban», señala. Esta demanda ha hecho subir los precios, aunque «Palma aún es más barata que otras ciudades europeas y muchos extranjeros vienen aquí en busca de prendas originales y de calidad que no sean caras», en palabras de Javi Taltavull. Inauguró Seattle en 2010 con su compañera Carlota Llompart y en el último lustro han notado un incremento de este tipo de cliente. «Ahora ponen en Google ‘tiendas vintage Palma’ y te encuentran, aunque estés en una calle muy escondida. Eso no ocurría hace cuatro o cinco años, pero internet y las redes sociales han favorecido la difusión». Son compradores «treintañeros o de mayor edad con un nivel cultural más alto que el que va a Magaluf, con un estilo propio y una cierta idea de lo que quieren comprar», describe Taltavull. Otro motivo de que la capital balear se haya convertido en una referencia a nivel europeo es que ofrece gran variedad de estilos, entre ellos ropa procedente de EEUU (la singularidad de Seattle), ropa deportiva, prendas clásicas y diseños exclusivos de grandes firmas de moda. «Es perfecto que nos complementemos porque si mi tienda vendiese lo mismo que la de al lado, solo conseguiríamos dividir», argumenta el socio de la situada en Sant Elies. «Hemos formado una especie de red entre los comercios que poco a poco está poniendo Palma en el mapa de las ciudades de moda especializada en vintage», indica Núria Salvà, al frente de Único, en la calle Costa de sa Pols. «Y si alguien viene preguntando por un tipo de ropa que nosotros no tenemos pero sabemos que la venden en otra, se lo indicamos, porque lo importante es que el cliente encuentre lo que quiere», dice la socia del establecimiento junto a Luca Paolieri. La diversidad de artículos y público se puede hallar incluso dentro de una misma tienda, tal como ocurre en Único. «Tenemos un popurrí encantador, ya que aquí viene desde el chico joven aficionado al fútbol en busca de camisetas de los 90 hasta señoras mallorquinas de tota sa vida que aprecian la calidad de un buen jersey de cashmere o un bolso de alta gama. «Esa es la clave, que todo el mundo tenga un espacio», afirma de su local, cuyas prendas «son de estilo clásico adaptado a las tendencias actuales». Un chaquetón de este tipo es lo que encontró Stefania Manzan en uno de sus muchos percheros. «Entré sin saber bien qué quería, pero me gusta visitar las tiendas vintage de vez en cuando por la ropa que venden, ya que no es la típica de las grandes cadenas de moda ni superficies comerciales. Esta es única, no hay más gente que lleve lo mismo», argumenta quien aborrece el llamado fast fashion. La joven añade que otro motivo es el medioambiental, al igual que el de muchos clientes: «Como es de calidad, dura más tiempo; y es de segunda mano, por lo que no fabrican uno nuevo y así no contaminan más». Otra compradora de su generación, Neus López, corrobora con el ejemplo de las redes sociales que el vintage está en auge, debido a que «mucha gente comenta en Instagram que ha comprado algo original o de una marca concreta en una de estas tiendas y presume del precio», según explica antes de proseguir con su búsqueda. Cambio de armario Las tres patas son la singularidad, el precio y la calidad, y esta última predomina en las prendas que fueron fabricadas hace al menos dos décadas. Los especialistas consultados aseguran que la ropa actual es de peor calidad, aunque sea de una buena marca, debido al abaratamiento de los costes de producción con el traslado de la fabricación a los países asiáticos. «El vintage dura más tiempo, pero muchas mujeres se cansan de su armario y quieren cambiarlo, y esto es una ocasión para hacerlo», propone Angela Kholodny, de Villa Vintage, en Santa Catalina. Los diseños exclusivos que vende proceden de sus propias clientas, no de grandes proveedores, ya que dejan en depósito las prendas que no desean y la propietaria las pone a la venta, después de una exhaustiva selección, y se queda el 60% del precio si al final otras personas las compran. «Es una manera de aprovechar lo que está bien y renovar el vestuario, ya que muchas mujeres que traen ropa también adquieren más aquí», en palabras de Kholodny. Cati Ramon ofrece esa misma opción para ropa con menos de 20 años, que combina en Rita’s House con el clásico vintage. Su pasión por la moda y un viaje a Nueva York la introdujeron en este mundo y dejó la tienda que tenía en la calle Sant Miquel para entrar de lleno en las prendas de segunda mano de calidad.