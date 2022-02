Carla Simón: "Nosotras, las directoras, estamos aquí para quedarnos"

Carla Simón vino, vio y venció. O, mejor dicho, vino y venció, punto; todo pasó tan rápido que no tuvo ocasión de darse cuenta de que, entretanto, estaba haciendo historia. Llegó a la Berlinale el domingo tras haber estado trabajando en su segundo largometraje, ‘Alcarràs’, literalmente hasta el último momento; el martes por la noche lo estrenó mundialmente en el certamen alemán y, antes de que los asistentes a esa proyección le dedicaran una sonora ovación, la prensa ya había empezado a publicar entusiastas críticas de la película. Tan solo 24 horas después, la directora barcelonesa subía al escenario a recoger el Oso de Oro.

“En el transcurso de esa jornada nos informaron de que se requería nuestra asistencia a la ceremonia de entrega de premios, pero no nos dijeron nada más”, nos recuerda este jueves. “Pasé buena parte del día dando entrevistas, así que ni tuve tiempo de ponerme nerviosa. Por la tarde, de camino a la gala, me di cuenta que ni siquiera había pensado qué iba a decir al subir al escenario”. El anuncio del palmarés transcurrió a la manera de una tensísima espera. “Iban repartiéndose premios y quedando cada vez menos por adjudicar, y ‘Alcarràs’ seguía sin ser mencionada”. Ni siquiera segundos antes de que se descubriera el título de la película ganadora del Oso de Oro, cuando no quedaban más estatuillas por adjudicar y por tanto estaba claro que el triunfo era para ella, Simón había tomado consciencia. “Era más sensato pensar que había habido una confusión, que nuestra presencia allí era un error”. Después de la explosión de alegría, de los agradecimientos de rigor, de las nerviosas declaraciones a los medios, tuvo ocasión de conversar con los miembros del jurado durante la cena. “Me dijeron que la nuestra era la última de las películas competidoras que habían visto, y que su decisión de premiarla fue inmediata y unánime. Me quedé sin palabras”.

Toque de atención

‘Alcarràs’ es él primer largometraje español que obtiene la victoria en uno de los festivales más importantes del mundo desde que ‘La colmena’, de Mario Camus, ganó el Oso de Oro hace 39 años; hasta la fecha, ningún director español se ha hecho con el máximo galardón en Cannes o en la Mostra de Venecia. Simón ve su triunfo de anoche como una invitación al optimismo pero, sobre todo, como un toque de atención. “De ningún modo habría sucedido si 'Alcarràs’ no fuera una coproducción con Italia, que es lo que a mí me permitió hacerla con un presupuesto mucho mayor al habitual en el cine español. Espero que este premio haga entender a la gente adecuada que, cuando se invierte suficiente dinero en ellas, nuestras películas viajan de maravilla por el resto del mundo”.

Y, asimismo, sin duda lo sucedido ayer en la Berlinale certifica el cambio de paradigma que el panorama cinematográfico está experimentando en términos de género; después de todo, tanto la última edición del festival de Cannes como las dos más recientes tanto de la Mostra como del festival de San Sebastián se saldaron con victorias de obras dirigidas por mujeres. “No creo que estemos en situación de tirar cohetes, porque el número de directoras sigue siendo mucho menor que el de directores”, advierte Simón. “Pero que no le quepa duda a nadie de que nosotras estamos aquí para quedarnos”.