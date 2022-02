Kany García se dio a conocer en el año 2004 como una de las participantes del talent show 'Objetivo Fama'. Casi dos décadas después, es una de las voces más reconocidas de Latinoamérica y prepara el lanzamiento del que será su octavo álbum. Tal y como comenta en una entrevista con YOTELE, este disco verá la luz el próximo mes de mayo con el objetivo de "reconectar con la gente" a través de una serie de canciones reivindicativas y de temática social. "Difícilmente no te cambiará el estado anímico a uno positivo", afirma en declaraciones a este portal. La artista acaba de estrenar además 'Agüita e coco', uno de los temas que formarán parte de este nuevo trabajo y que ya supera los 3 millones de visualizaciones en Youtube.

¿Qué sensaciones tienes tras el lanzamiento de 'Agüita e Coco'?

Siempre que saco un sencillo movido me entra la incertidumbre por saber si he elegido bien. Estoy sorprendida por la respuesta de la gente. Eso siempre me da seguridad, hace que me alegre por haber seguido ese camino.

Es una canción con mucho ritmo y muy bailable, pero además cuenta una historia. ¿Cómo surgió este tema?

Fue gracioso y muy inesperado. Cuando estaba componiendo, una amiga que acababa de separarse me decía: "Qué buena oportunidad para estar conmigo y recuperar los hobbies que había abandonado". Un mes más tarde hablé con ella y me dijo que estaba enamorada, que quería casarse (risas). Yo pensé: "¿Dónde quedó esa amiga que tenía ese discurso tan claro?". A veces suceden así las cosas. Cuando uno menos planifica, le llegan las cosas más extraordinarias a su vida.

Con esta anécdota encontré una manera de poder plasmarla en una canción. También en el vídeo para mandar otro tipo de mensaje, poniendo a una mujer haciendo un trabajo que siempre ha sido más masculino para romper con esos roles o presentar la raza puertorriqueña, la niñez del país y nuestra cultura. En el vídeo se encuentran otros temas de los que hablar, no solo la historia de mi amiga.

El videoclip nos transporta a un enclave paradisíaco. ¿Cómo viviste las jornadas de rodaje?

Loiza es un lugar de donde viene prácticamente toda nuestra música, todas nuestras raíces como puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero es un lugar que no siempre se plantea para grabar vídeos. Para mí, regresar a ese barrio era una manera bonita de resaltar esa parte, sin importar hacia donde nos ha llevado nuestra música como artistas. Eso sí, hacía un calor... (risas) mucho más de lo que suele haber en Puerto Rico. Me divertí mucho, nunca había hecho un rodaje con niños. Son niños de pueblo que no están acostumbrados a tener una cámara delante. Me gusta esa inclusión de clases sociales que jamás se habían planteado salir en un vídeo, poder presentarles esa posibilidad de cara al futuro.

'Agüita e coco' es el nuevo single del que será tu próximo disco... ¿Qué nos puedes avanzar de este nuevo trabajo? ¿Qué sonido se van a encontrar tus fans?

El álbum va a salir en mayo y probablemente saque antes un nuevo sencillo. La idea es reconectar con la gente, para mí es un álbum que te pone de buenas. No todas las canciones son tan rítmicas como 'Agüita e coco' o 'DPM', pero tienen ese punto de autoestima y reivindicación con temática social. Otras tocan el amor, pero no en etapas tristes o depresivas, sino todo lo contrario. Es un álbum que, de principio a fin, difícilmente no te cambiará el estado anímico a uno positivo.

¿Habrá colaboraciones?

Todavía no lo puedo contar, pero sí. Tenemos prevista otra visita a España pronto, dentro de unas semanas volveré con la idea de poder contar hacia dónde va el álbum. Pero sí, tengo unas tres o cuatro colaboraciones con gente a la que admiro mucho.

¿Qué te sirve de inspiración para componer tus temas? ¿Eres autobiográfica en este sentido?

Me gustaría ser un poco más autobiográfica de lo que soy. Me encanta irme a causas en las que creo firmemente. Temas como el feminismo, el colectivo LGTBI+ o la violencia de género, sin haber sido víctima, los tengo muy arraigados. Vivimos en un mundo sumamente desigual. A la hora de componer o de cantar, lo que hago es defender esas causas. Me gusta ser el altavoz de la gente que sufre injusticias y que no puede manifestar lo que lleva dentro.

Además de retomar tu gira por Estados Unidos... ¿Qué otros proyectos van a llegar en los próximos meses?

En marzo regreso a Puerto Rico para hacer dos shows. Después anunciaré la gira de Latinoamérica, que arranca en mayo, y volveré a Estados Unidos. Con esto de ómicron nos hemos aguantado un poco con las fechas. También planeo seguir visitando España para, a finales de año, poder venir a hacer conciertos. Estoy muy feliz con lo que viene por acá y muy contenta por poder reencontrarme con la gente.

A lo largo de tu carrera has conseguido multitud de premios, entre ellos seis Latin Grammy. ¿Qué significa para ti que tu trabajo se vea recompensado de esa forma?

Es muy lindo. Por un lado puede abrir ciertas puertas y eso es maravilloso. Al final, lo más importante es la gente que compra un boleto para ir a verte en un concierto. Eso se vuelve vital. He conocido a colegas que nunca han tenido la posibilidad de un Latin Grammy y que han hecho carreras de 30 o 40 años, entonces eso también me parece fascinante, tiene que ir una cosa como empalmada con la otra. Tienen una validez que uno la tiene que aprovechar para seguir haciendo camino, es lo que he intentado hacer cada vez que pasa esto.

Te hiciste conocida hace 18 años tras participar en 'Objetivo Fama', pero también has trabajado como jurado en formatos similares. ¿Te gusta verte en ese papel?

En Colombia estuve tanto en 'La voz' como en 'La voz kids', también en otros formatos como 'Idol' o 'Tu cara me suena'. He estado en varias cosas locas y particulares. En el plano del jurado me muero de la risa con mis compañeros, me lo paso muy bien y es muy entretenido. Además, hoy en día es la manera de conocer artistas nuevos. Soy más de los escenarios, de las giras... Pero con esos programas también aprendo mucho.. Además, coincido con compañeros a los que no suelo ver.

En España tenemos muy reciente el Benidorm Fest... ¿Te animarías a presentarte en futuras ediciones?

¡Probablemente lo haría! Todo lo que tenga que ver con festivales y con la posibilidad de dar a conocer tu música me parece maravilloso. Quién sabe, ojalá estemos allí pronto.