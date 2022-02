Homenatge a Chick Corea: Spain y Corea

4* Decir que solamente hay dos tipos de música, la buena y la mala, no es decir nada nuevo, aunque conviene recordarlo de tarde en tarde.

Esa idea viene a cuento a la hora de hacer un comentario sobre el concierto que el pasado jueves ofreció nuestra Simfònica, junto a diversos ases del jazz, en el palacio de Congresos de Palma, un lugar que, no me cansaré de decir, es totalmente inadecuado, no solo para la música, sino para cualquier evento, pues, aparte de una acústica del todo inaceptable, desde las últimas filas de la platea no se ven más que las piernas del director y poco más. Pregunto: ¿Quién aceptó ese proyecto arquitectónico? ¿Qué técnicos dieron el visto bueno a su construcción? Pero eso es otra historia, pasemos a la música.

Pues bien, en esa sesión, enmarcada dentro del Festival de Jazz de Palma, nuestra formación orquestal, dirigida por el siempre efectivo y solvente Toni Cuenca, ofreció, casi el mismo día que se cumplía un año de su fallecimiento (murió el 9 de febrero del año pasado) un maravilloso homenaje a su figura, que tanto ha aportado al mundo del jazz.

Para la ocasión, la Simfònica contó con un interesante grupo de reconocidos artistas, entre los que cabe destacar a Jorge Pardo, Carles Benavent, Benji Habichuela, así como también a nuestro Armando Lorente, que, al mismo nivel que los invitados, ofreció una verdadera lección de buen hacer.

Juntos interpretaron temas clásicos del pianista americano, con especial énfasis en los basados en melodías españolas, todos muy bien adaptados por Cuenca. Orquesta y jazzmans se acoplaron a la perfección, con un resultado que no podemos calificar más que de excelente.

Muy buena la amplificación de sonido, que hizo lo imposible para arreglar el desaguisado de la, supuesta, sala de conciertos (¿?).