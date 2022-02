"Generar nuevos melómanos implica acercarnos a un público joven a través de su lenguaje y sus estéticas"

Cinco años. ¿Podemos decir que el proyecto se ha consolidado?

Nunca debemos bajar la guardia ni conformarnos, pues en cultura los logros se consiguen día a día. Podemos decir que hemos llegado a una situación en la que la orquesta es ya conocida y que está cumpliendo su función, la de llevar la música clásica de medio formato a lugares de la Part Forana de Mallorca. Y ahora, con la apertura del nuevo espacio en Inca, la orquesta dejará de ser itinerante para tener una sede estable, pues tendremos un lugar fijo para los ensayos y para los conciertos, que no dejaremos de repetir en otras localidades. Esto sí es un paso muy importante hacia la consolidación. De todas maneras, nos falta reforzar las condiciones laborales de los músicos lo que implica una consolidación no solo artística sino también económica. No se puede vivir siempre de voluntarismo y valentía, pues acaban agotándose tarde o temprano.

¿Cuáles son las vías de financiación?

Por una parte el Ajuntament de Inca, que pone una parte importante, también el Consell de Mallorca a través de subvenciones, la venta de entradas y algunos espónsores privados, una vía que debemos explotar más en la isla. Muchas empresas privadas están dispuestas a invertir en cultura, hagamos que eso se materialice.

¿Cómo cambia el proyecto de la Orquestra de Cambra ahora que tiene sede estable?

Vamos a movernos sobre tres ejes. Primero, vamos a seguir con los conciertos que llamamos de temporada, que daremos en Inca y repetiremos en otros espacios. Luego vamos a iniciar una serie de programas que hemos llamado «Fusions» que consistirá en fusionar las obras del repertorio clásico con las de otros géneros, como la música popular, la música de cine o el jazz; será éste un ciclo dirigido a aquellas personas que no conocen las obras del repertorio sinfónico. Y como tercer eje nos hemos propuesto crear público joven, a partir de programar obras y sesiones destinadas a captar a los que serán los melómanos del futuro, a través de conciertos escolares. En este sentido hemos preparado tres conciertos, el titulado «Jo som Beethoven» en el que un personaje se pone en la piel del músico alemán para explicar su vida y su obra, otro para explicar cómo el arte puede ser una herramienta para cambiar la sociedad, en el que interpretaremos la Sinfonía de Cámara de Shostakovich acompañada de fotografía que muestren el horror de la Segunda Guerra Mundial y otro con la obra de Ravel Ma mare l’oca, en el que participará Catalina Valriu.

¿Cuántos conciertos tendrá esta nueva temporada?

Un total de once. Todos se estrenarán en el Teatre de Inca y algunos se repetirán en otros pueblos más pequeños como Sant Marçal, Llubí o Sant Llorenç. Y es que pienso que los artistas debemos dar a conocer nuestro trabajo en cuantos más espacios mejor, pues solamente así creamos público nuevo y afición.

Usted habla mucho de captar a un público joven. ¿Cómo es posible esto a través de un grupo de personas con frac?

Cierto, por eso intentaremos despojar los conciertos de ese acartonamiento más propio del siglo XIX. Jugaremos con la luz sobre el escenario y poco a poco introduciremos cambios estéticos para que la interpretación conecte más con las sensibilidades actuales. Por otra parte, la rapidez de la información nos ha acostumbrado a la inmediatez, así que debemos hacer esfuerzos para adaptarnos a esas maneras, sin renunciar a la exquisitez y calidades artísticas. Generar nuevos melómanos implica acercarnos a un público joven a través de su lenguaje y sus estéticas.

Empiezan hoy con Beethoven. ¿Y luego?

Lo de empezar con la Quinta de Beethoven no es casual, ya que hemos querido tocarla en Inca como símbolo de la victoria que ha representado la reapertura del Teatre. En el mes de marzo tendremos dos programas, uno con Las cuatro estaciones de Vivaldi y un solista/director de lujo como es Olivier Charlier y otros con el Concierto para piano número 12 de Mozart con Mario Marzo como solista. Para Pascua haremos el Stabat mater de Pergolesi con la soprano Mercedes Darder y el contratenor Christian Borelli y en el mes de mayo cerraremos la temporada con la Cançó de Poda de Antoni Torrandell y El amor brujo de Falla con una cantaora sevillana que es Esperanza Fernández.