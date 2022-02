David DeMaría: "No conozco a un músico que no haya tenido que vender algo para sobrevivir al covid"

David DeMaría sigue disfrutando como el primer día de los bolos y el escenario. Son ya 25 años en la carretera, que no le pesan, aunque ahora se siente, a veces, "más compositor, productor y músico que artista". Así lo confiesa en una conversación telefónica con Diario de Ibiza.

¿Qué tiene preparado para el público de Ibiza?

El directo está muy basado en mi último álbum, en ‘Capricornio’, pero en lo conciertos me gusta hacer un recorrido por toda mi trayectoria, así que no van a faltar temas como ‘Barcos de papel’, ‘Precisamente ahora’, o ‘Pétalos marchitos’. Me acompaña una banda de musicazos muy mestiza. Es lo que también intento regalar en un directo como éste, donde el público es muy heterogéneo. En estos casos intentamos hacer un concierto muy energético, más de lo que a priori uno se puede esperar de una actuación de David DeMaría.

Con lo difícil que lo ha puesto la pandemia, saboreará cada concierto más que nunca.

Después de estos dos añitos que llevamos, cada concierto es una celebración, la celebración de que estamos vivos. Te pones hasta nervioso cuando se aproxima la fecha. Y más ahora, que estamos en pleno ensayo, porque hacía como dos meses que no tocaba con toda la banda y soy de los que me gusta llegar al escenario con el repertorio muy dentro para poder transmitirlo. El álbum de ‘Capricornio’ abre con un tema que se llama ‘Nueva vida’, escrito en diciembre de 2019, y es a lo que nos estamos enfrentando en 2022, a una nueva forma de vida. Esperamos que esto sea un impulso para ir hacia arriba y que las nuevas generaciones no se pierdan lo que es la música en directo y un concierto de un artista con un recorrido de cerca de 30 años, si sumamos la época del instituto y del grupo Kelliam 71.

¿Qué conserva de aquel joven David DeMaría que comenzó su carrera en solitario hace 25 años?

Al entrar en el local de ensayo y montar en la furgoneta el día del bolo, creo que queda ese mismo espíritu del chaval de 18, 19 o 20 años que conseguía el sueño de firmar con una multinacional y que le editaran sus disco. Este mismo gusanillo lo sigo sintiendo, es la magia que tiene el espíritu de la carretera y de haber volcado tu vida en los directos y en la gira. También quedan cicatrices. Nadie te contaba lo duro que es y las espinas que hay en el camino. Llegar vivo musicalmente hablando, con salud y manteniendo el alma, a estas alturas de una carrera musical lo celebro como una bonita victoria ante el destino, porque es bastante complicado dedicar tu vida a la música. A mí me ha salvado la terapia de la composición y del estudio.

¿En este momento, qué disfruta más, componiendo o subido a un escenario?

A veces ya me siento más compositor, productor y músico que artista que tiene que estar defendiendo su trabajo e ir con los tiempos, con lo que pide la industria y la radiofórmula. Eso se nos hace muy difícil a los que apostamos la carrera por el maratón, por el largo recorrido, más que por el esprint de una canción de moda o de un estilo que se lleve. A mí lo que me gusta y lo que me ha mantenido vivo durante tantos años ha sido el laboratorio, estar en plena composición de canciones para otros artistas o para uno mismo. Es con lo que ocupo las semanas cuando no estamos en concierto, eso y con la paternidad. En cualquier caso todavía me siento con mucha energía y creo que lo mejor está por llegar, independientemente de cómo estén los nuevos estilos, la industria y las plataformas digitales, que han cambiado las reglas del juego. Hay que adaptarse y a mí me gusta madurar con los tiempos y con lo que digo.

Pensando en sus referentes en la composición me viene a la cabeza Manuel Alejandro, que además es de su tierra.

Para mí Manuel Alejandro ha sido mucho más referente que Julio Iglesias. La vida de un cantante como él me da miedo, vértigo, pero la de un compositor te hace tener los pies muy en el suelo, no perder la sensibilidad e impide que haya un personaje que crezca o que te cambien conceptos en la escritura y, para mí, Manuel Alejandro es un ejemplo en eso.

El primer ‘single’ de ‘Capricornio’ salió a principios de marzo de 2020. La pandemia le trastocó todos los planes para el nuevo álbum y la gira...

Sí, el disco salía en mayo y lo retrasamos a septiembre pensando que ese mes iba a ir mejor la cosa para poder hacer gira y promoción in situ, pero llegó la tercera ola, luego la tercera, luego la cuarta, luego la quinta... y eso fue retrasando todo. En 2021 fueron escasos los conciertos, pero muy especiales. Retomamos este 2022 como si empezáramos de nuevo con este álbum. Lo que pasa es que ya hemos ido añadiendo al repertorio muchas más canciones de toda la trayectoria porque se nos ha unido la gira de ‘Capricornio’ aplazada con la celebración de los 25 años. Espero que no haya más variantes de este maldito virus y podamos tener una primavera y un verano bonito e intenso.

¿Hasta qué punto ha hecho daño el covid al sector de la música?

Ha sido inimaginable. Los de nuestra generación no habíamos conocido un parón tan drástico. Imagínate dos temporadas seguidas sin salir a la carretera y sin tener ingresos mientras los gastos siguen siendo los mismos. No conozco músicos que no haya vendido guitarras, instrumentos, su casa y hasta su alma al diablo. En nuestro sector, especialmente, hemos tocado fondo. A partir de ahora, esperemos, tiene que ir todo para arriba.

¿Está trabajando ya en nuevos temas?

Vivo con una canción permanente en la cabeza, siempre estoy en constante creación y composición. En eso estoy centrado, además de en la gira y en la celebración de los 25 años, y en mi hijo, que es la prioridad absoluta.