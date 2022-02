Amparo Sard: "La educación es el tesoro de una sociedad"

¿Qué significa para usted ejercer de jefa de estudios del Grado de Bellas Artes que se impartirá en la Escuela Universitaria ADEMA?

La educación es el tesoro de una sociedad, por eso hay que valorarla como se merece. La educación da oportunidades a las personas a través del conocimiento, por eso supone un gran reto en mi carrera y una gran responsabilidad. Son muchos años los que llevo como artista y como docente en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona, más de veinte ya. Cuando llevas tantos años uniendo arte y docencia sabes lo que implica y lo importante que es esta materia en los tiempos que corren, donde la creatividad es más necesaria que nunca en cualquier empresa. Y además poder trabajar en este gran proyecto en mi tierra es un gran orgullo.

¿Qué le llevó a aceptar este cargo?

Lo primero que vi en la Escuela Universitaria de Adema era mucha ilusión por un proyecto fantástico que además era necesario en Mallorca. El equipo que hay detrás está muy preparado y no deja de actualizarse. Desde las primeras conversaciones ya se tenía claro que el Grado de Bellas Artes iba a suponer una mirada a las tecnologías, al futuro y a la nueva percepción e interpretaciones, poniendo a los estudiantes no sólo en una posición muy interesante para comprender lo que está pasando globalmente en el circuito artístico, sino que sea capaz de manejar los instrumentos necesarios de nueva generación integrando los conocimientos en nuevos procesos de creación y experimentación disciplinaria e interdisciplinaria, para poder desarrollar prácticas artísticas y culturales en diversas tipologías de formatos y lugares.

¿Cómo compaginará la docencia con sus múltiples compromisos como artista?

Todos los profesores que impartirán talleres de pintura, escultura, dibujo, fotografía, etc., son artistas. No se entendería de otra manera. Creo que para ser jefa de estudios del Grado de Bellas Artes también es bueno saber qué está pasando en el entorno del arte para comprender mejor las derivas que está tomando la nueva manera de percibir y así fijar mejor los objetivos. Por otro lado, soy muy organizada y además estaré muy bien acompañada por grandísimos profesionales en este proyecto.

¿Qué proyectos artísticos tiene en agenda para 2022?

La feria de Chicago y la feria de Arco de Madrid. Esta última con la Galería Baró, con la que empiezo a trabajar. Este año presento un solo Project en Arco. También estaré en la Feria de Bolonia y Rotterdam. Para la Nit de l’Art inauguraré con Baró y antes de que acabe el año, en la galería Rena Bransten de San Francisco.

Hábleme de su ligazón con la galerista María Baró.

A veces me maravilla ver la fuerza que tiene Mallorca para atraer gente interesantísima e importantísima como es el caso de María Baró y Enno Roelf Scholma. María Baró es una galerista internacional —Brasil, Lisboa, Madrid— de un éxito arrollador, que decidió cambiar su residencia por el placer de vivir en Mallorca. Para los que estamos aquí es una enorme suerte. Artistas de la talla de Gary Hill, AES+F, con los que tuve el gusto exponer hace unos meses en Italia, Christian Boltanski, José María Sicilia, etc. A María y Enno los conocí justo cuando regresaban de la Feria de Dubái y me bastó lo que duró la paella para darme cuenta de lo excepcionales que son.

¿Qué les pide Amparo Sard a los galeristas con los que trabaja y qué proyectos desarrollará con Baró?

María Baró tiene las ideas claras, no anda con rodeos, eso es muy práctico en este tipo de colaboraciones. Además tiene un ojo muy bueno para el arte, imprescindible para que las cosas vayan bien. En cuanto a mis demandas, yo no tengo nada que exigirle a María Baró porque creo que sabe tratar muy bien a los artistas. Los artistas solo necesitamos que nos comprendan y nos apoyen incondicionalmente. Nos dedicamos a trabajar con las emociones, y eso, cuando lo haces de una manera seria e intensa, aunque lo parezca, no es fácil.

Del 23 al 27 de febrero de 2022 estará en Arco. ¿Qué ha preparado para la ocasión?

Estamos preparando un proyecto para Arco donde colaboramos con Bellas Artes Adema. Hace un tiempo empezamos una investigación sobre los NFT hápticos. Tecnología digital 3D que está vinculada al tacto. El sentido que posibilita la percepción de sensaciones de presión y contacto al palpar o tocar una obra digital. La idea es hacer más real lo fake, porque el límite entre la realidad y la ficción cada vez es menor, también sus consecuencias a la hora de percibir lo que vemos y recibirlo como verdad que trasciende. Será la primera obra NFT Haptica que se presenta en Arco. Casualmente María Baró fue la primera galería que presentó un NFT en Arco con una obra de Soliman Lopez. En el solo project también presento una gran instalación, un Paisaje desubicado de 4 metros de altura, es una versión del que se presentó en El Museo de Tenerife; junto con otras piezas.